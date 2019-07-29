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Бизнес

Топ бюджетных смартфонов для инстаграмеров — подборка

Инстаграмеры могут позволить себе сэкономить на смартфоне для ведения блога, потому что именно Instagram заточен под мобильные устройства. Все это упрощает требования к качеству фото и видео.

Даже фото, снятое на самый дорогой аппарат, будет сжато до размеров приложения, поэтому фактически никакой разницы между контентом, снятым на iPhone или бюджетный Xiaomi, к примеру, читатель не заметит. Важны сам контент и его содержание.

Что важно для инстаграмеров, так это то, как быстро работает смартфон, как хорошо он фотографирует, записывает видео для сторис и насколько он автономен. Главное, чтобы качество публикаций было на хорошем уровне, страничка была информативной, разнообразной, яркой, красивой и живой. В сети магазинов O!Store любой инстаграмер точно найдет для себя подходящий смартфон.

Радуйтесь, любители экономить, сегодняшняя подборка смартфонов для вас! И вот топ-5 лучших бюджетных смартфонов для инстаграмеров:

Модель

Экран

Объем оперативной и внутренней памяти

Камеры

Батарея

Цена

Honor 8X

6,5 дюйма

4/64 ГБ

Основная: 20 MP + 2 MP

Фронтальная: 16 MP

3 750 mAh

15890 c

Honor 10 lite

6,21 дюйма

3/32 ГБ

Основная: 13 MP + 2 MP Фронтальная: 24 MP

3 300 mAh

13990 c

Xiaomi Redmi Note 7

6,3 дюйма

3/32 ГБ

 

Основная: 48 MP + 5 MP Фронтальная: 13 MP

4 000 mAh

13990 с

Samsung Galaxy A20

6,4 дюйма

3/32 ГБ

 

Основная: 13 MP + 5 MP

Фронтальная: 8 MP

4 000 mAh

12090 с

Huawei Y7 2019

6,26 дюйма

3/32 ГБ

Основная: 13 MP + 2 MP Фронтальная: 8 MP

4 000 mAh

10990 c

Все смартфоны можно купить в кредит, некоторые из них — в рассрочку без процентов банка. Подробнее об этом можно прочитать на сайте интернет-магазина ostore.kg, там же можно быстро оформить заявку на получение кредита онлайн. При оформлении доставки на сайте www.ostore.kg вас будет ждать приятный бонус в виде 10 ГБ интернета на максимальной скорости в сети О! (доставка по Бишкеку бесплатная).

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Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие товара по телефону 0705007000 и на сайте www.ostore.kg. Цены действительны на момент публикации. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк». Отмечаем, что банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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