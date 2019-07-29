Инстаграмеры могут позволить себе сэкономить на смартфоне для ведения блога, потому что именно Instagram заточен под мобильные устройства. Все это упрощает требования к качеству фото и видео.
Даже фото, снятое на самый дорогой аппарат, будет сжато до размеров приложения, поэтому фактически никакой разницы между контентом, снятым на iPhone или бюджетный Xiaomi, к примеру, читатель не заметит. Важны сам контент и его содержание.
Что важно для инстаграмеров, так это то, как быстро работает смартфон, как хорошо он фотографирует, записывает видео для сторис и насколько он автономен. Главное, чтобы качество публикаций было на хорошем уровне, страничка была информативной, разнообразной, яркой, красивой и живой. В сети магазинов O!Store любой инстаграмер точно найдет для себя подходящий смартфон.
Радуйтесь, любители экономить, сегодняшняя подборка смартфонов для вас! И вот топ-5 лучших бюджетных смартфонов для инстаграмеров:
|
Модель
|
Экран
|
Объем оперативной и внутренней памяти
|
Камеры
|
Батарея
|
Цена
|
6,5 дюйма
|
4/64 ГБ
|
Основная: 20 MP + 2 MP
Фронтальная: 16 MP
|
3 750 mAh
|
15890 c
|
6,21 дюйма
|
3/32 ГБ
|
Основная: 13 MP + 2 MP Фронтальная: 24 MP
|
3 300 mAh
|
13990 c
|
6,3 дюйма
|
3/32 ГБ
|
Основная: 48 MP + 5 MP Фронтальная: 13 MP
|
4 000 mAh
|
13990 с
|
6,4 дюйма
|
3/32 ГБ
|
Основная: 13 MP + 5 MP
Фронтальная: 8 MP
|
4 000 mAh
|
12090 с
|
6,26 дюйма
|
3/32 ГБ
|
Основная: 13 MP + 2 MP Фронтальная: 8 MP
|
4 000 mAh
|
10990 c
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