Инстаграмеры могут позволить себе сэкономить на смартфоне для ведения блога, потому что именно Instagram заточен под мобильные устройства. Все это упрощает требования к качеству фото и видео.

Даже фото, снятое на самый дорогой аппарат, будет сжато до размеров приложения, поэтому фактически никакой разницы между контентом, снятым на iPhone или бюджетный Xiaomi, к примеру, читатель не заметит. Важны сам контент и его содержание.

Что важно для инстаграмеров, так это то, как быстро работает смартфон, как хорошо он фотографирует, записывает видео для сторис и насколько он автономен. Главное, чтобы качество публикаций было на хорошем уровне, страничка была информативной, разнообразной, яркой, красивой и живой. В сети магазинов O!Store любой инстаграмер точно найдет для себя подходящий смартфон.

Радуйтесь, любители экономить, сегодняшняя подборка смартфонов для вас! И вот топ-5 лучших бюджетных смартфонов для инстаграмеров:

Модель Экран Объем оперативной и внутренней памяти Камеры Батарея Цена Honor 8X 6,5 дюйма 4/64 ГБ Основная: 20 MP + 2 MP Фронтальная: 16 MP 3 750 mAh 15890 c Honor 10 lite 6,21 дюйма 3/32 ГБ Основная: 13 MP + 2 MP Фронтальная: 24 MP 3 300 mAh 13990 c Xiaomi Redmi Note 7 6,3 дюйма 3/32 ГБ Основная: 48 MP + 5 MP Фронтальная: 13 MP 4 000 mAh 13990 с Samsung Galaxy A20 6,4 дюйма 3/32 ГБ Основная: 13 MP + 5 MP Фронтальная: 8 MP 4 000 mAh 12090 с Huawei Y7 2019 6,26 дюйма 3/32 ГБ Основная: 13 MP + 2 MP Фронтальная: 8 MP 4 000 mAh 10990 c

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