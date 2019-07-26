MegaCom запустил собственный канал в Telegram

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Кроме этого, подписчики канала могут принимать участие в конкурсах и выигрывать подарки от мобильного оператора связи: фирменную сувенирную продукцию, красивые номера, билеты на самые ожидаемые музыкальные, культурные мероприятия и многое другое.

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