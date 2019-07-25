Все для удобства. Как новый продукт от Beeline и «Газпрома» упрощает жизнь

ОсОО «Газпром Кыргызстан» и первый цифровой оператор Beeline запускают совместный продукт, благодаря которому оплата счетов за газ и предоставление показаний упрощаются в разы.
«Этот сервис точно будет полезен для населения. Я видел, как эти приложения работают в России, Беларуси, на Украине. Мы должны цифровизировать нашу жизнь. Цифровизация — это не пустые слова. Это сервисы, которые действительно удобны. Наш продукт — первый шаг для коммунальных служб. Ведь возможность оплаты квитанции и отправки показаний через приложение — это то, от чего нельзя отказаться», — отметил на презентации нового продукта генеральный директор Beeline Кыргызстан Евгений Кражан.
Суть проекта в том, что сервисы ОсОО «Газпром Кыргызстан» интегрированы с самым популярным на сегодня мобильным приложением Balance. Это позволяет абонентам газовой компании привязать свой лицевой счет к мобильному кошельку, а затем отправлять показания счетчика газа, получать квитанции и оплачивать их.
Теперь не нужно ждать контролеров, толпиться в очереди, чтобы оплатить счет за газ. Все доступно в приложении буквально в пару кликов.
«Я с нетерпением жду, когда у меня проведут газ, чтобы воспользоваться этой услугой. Наш продукт — это личный кабинет в Balance.kg, который дает возможность отслеживать расходы, получать квитанции, отправлять показания и оплачивать их. Более того, приложение позволяет контролировать и оплачивать услуги по нескольким счетам. Ведь у одного клиента может быть несколько квартир или он хочет помочь родственникам», — рассказал Александр Атаманов.
Если вам вдруг все же захочется распечатать бумажную квитанцию, то сделать это можно в любом терминале Beeline.
«Balance — это уникальный проект, который предоставляет возможность пользователю оплачивать услуги и продукты, получать кредиты и распечатывать чеки в обширной сети терминалов. Приложение идет дальше — теперь совместный проект с «Газпром Кыргызстан», которым мы очень гордимся, позволит цифровому продукту еще глубже проникнуть в быт и помочь в решении повседневных задач, экономя время, деньги и обеспечивая полную прозрачность над расходами», — заключил Александр Атаманов.