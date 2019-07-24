Волонтеры «Газпром нефти Азии» научили горожан правилам безопасности на воде

В рамках проекта «+100 к жизни» волонтеры компании совместно с сотрудниками службы спасения управления МЧС по Бишкеку и студентами кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях КРСУ провели показательные учения по спасению утопающих на Пионерском озере в Карагачевой роще.

Инициаторами показательных учений стала команда проекта «+100 к жизни».

Учения состояли из практической показательной части по спасению утопающего и действий по его реанимированию на берегу.

Так, по легенде, спасение утопающего производилось два раза — вплавь и со спасательной лодки. В роли утопающего был студент КРСУ. Согласно плану, он заплыл на глубину, устал, наглотался воды и потерял сознание.

Спасатели МЧС и студенты КРСУ совершили заплыв и успешно доставили утопающего на берег озера, где продемонстрировали процедуры реанимации — искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Чтобы закрепить практические знания, в конце учений представитель МЧС еще раз рассказал отдыхающим о правилах безопасности на воде, а также раздал информационные листовки.

«Хотел бы поблагодарить компанию «Газпром нефть Азия» и сотрудников-волонтеров за организацию мероприятия по безопасности на воде. Мы уделяем этой теме особое внимание. По нашим данным, с начала года в стране утонули более 80 человек, из них 20 детей до 12 лет и 14 подростков. Считаем, что каждый должен быть осведомлен о правилах оказания первой помощи утопающим и поведения на воде», — сказал начальник службы спасения управления МЧС по Бишкеку Мелисбек Назарбеков.

«Сегодня благодаря совместным усилиям мы организовали очень важное мероприятие для общественности — обучили отдыхающих на Пионерском озере правилам безопасности на воде. Одно дело — тренироваться внутри коллектива, а совсем другое — привлечь посторонних людей, заинтересовать и обучить, — отметил заведующий кафедрой защиты в чрезвычайных ситуациях КРСУ Бейшенбек Ордобаев. — Мне кажется, волонтерам компании «Газпром нефть Азия» это удалось. Хочу сказать огромное спасибо».

«Нам удалось вовлечь в процесс спасения утопающих почти всех, около 150 человек, кто отдыхал сегодня на озере. Каждый из них в какой-то мере поучаствовал в спасении. Хотела бы поблагодарить всех волонтеров за участие и поддержку. И это только первый этап проекта «+100 к жизни». В дальнейшем планируем провести противопожарные учения в одном из торговых центров, а также выехать на Иссык-Куль, чтобы провести учения по спасению на воде», — рассказал волонтер проекта «+100 к жизни», посол программы социальных инвестиций «Родные города» Руслан Гайдаров.

Справка. Волонтерский проект «+100 к жизни» реализуется с 2017 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». За это время волонтеры проекта провели обучение 400 семей правилам оказания первой доврачебной помощи, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от медицинских учреждений. Полученные знания позволят сократить уровень смертности и травматизма при чрезвычайных ситуациях.