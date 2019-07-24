«Газпром Кыргызстан» проводит ремонтные работы: дата и районы отключения газа

ОсОО «Газпром Кыргызстан» доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

24 июля с 8.00 до 19.00 — ГРС Кызыл-Кии;

с 23 по 25 июля — в Бишкеке по улице Л.Толстого, проспекту Дэн Сяопина, № 260, 258, 256;

с 24 по 26 июля — в селе Нижняя Ала-Арча по улице Коллекторной;

с 25 по 26 июля — в Канте по улице Горького;