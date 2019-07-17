ОАО «МАМ» обслужило порядка 1,7 миллиона пассажиров за шесть месяцев 2019 года

ОАО «Международный аэропорт «Манас» за шесть месяцев 2019 года обслужило 1 миллион 694 тысячи 639 человек. Из них на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 588 тысяч 169 человек, на международных — 1 миллион 106 тысяч 470.
Также за этот период обслужено 14 тысяч 782 рейса. Из них по международным направлениям — 9 тысяч 629, а по внутренним — 5 тысяч 153.
- Бишкекский филиал ОАО «МАМ» обслужил 9 тысяч 420 рейсов: внутренние — 2 тысячи 604, международные — 6 тысяч 816. Пассажиропоток составил 978 тысяч 401 человек. Из них на внутренних авиалиниях обслужено 294 тысячи 363, на международных — 684 тысячи 38.
- Ошский филиал ОАО «МАМ» обслужил 5 тысяч 326 рейсов: внутренние — 2 тысячи 533, международные — 2 тысячи 793. Пассажиропоток составил 715 тысяч 326 человек. Из них на внутренних авиалиниях обслужено 421 тысяча 839, на международных — 293 тысячи 487.
- Иссык-Кульский филиал ОАО «МАМ» обслужил 36 рейсов: внутренние — 16, международные — 20. Пассажиропоток составил 912 человек. Из них на внутренних авиалиниях обслужено 319, на международных — 593.