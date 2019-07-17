ОАО «МАМ» обслужило порядка 1,7 миллиона пассажиров за шесть месяцев 2019 года

ОАО «Международный аэропорт «Манас» за шесть месяцев 2019 года обслужило 1 миллион 694 тысячи 639 человек. Из них на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 588 тысяч 169 человек, на международных — 1 миллион 106 тысяч 470.

Также за этот период обслужено 14 тысяч 782 рейса. Из них по международным направлениям — 9 тысяч 629, а по внутренним — 5 тысяч 153.