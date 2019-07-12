Кыргызтелеком подключил к интернету региональные экстренные службы

ОАО «Кыргызтелеком» подключило к интернету 601 региональное медицинское учреждение (фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, больницы, службы скорой помощи), а также пожарные и экстренные службы единой информационной справочной службы «112» МЧС КР. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Продолжаются работы по подключению к интернету органов государственного и местного самоуправления. Так, на сегодня подключены 315 айыл окмоту и 102 почтовых отделения.

По плану до конца 2019 года ОАО «Кыргызтелеком» проведет работы по подключению к сети дополнительно 300 медицинских учреждений, 609 почтовых отделений и 138 айыл окмоту.

В настоящее время ОАО «Кыргызтелеком» подключило к интернету 552 школы в отдаленных районах страны, для этого компания проложила более 3 тысяч 962 километров волоконно-оптического кабеля. Ведутся работы по подключению к сети остальных 108 школьных учреждений.

Помимо этого, в целях реализации АИС «Единый реестр преступлений и правонарушений» ОАО «Кыргызтелеком» подключило к интернету:

71 здание Генеральной прокуратуры КР;

20 объектов ГСБЭП;

28 подразделений ГСИН КР;

105 строений МВД КР;

113 региональных зданий судебного департамента при Верховном суде КР;

56 точек Госкомитета по делам обороны КР.

Ведутся работы по подключению 16 объектов МВД в отдаленных районах республики.

Кроме этого, в целях улучшения качества предоставляемых услуг ОАО «Кыргызтелеком» создало контакт-центр, предоставляющий услуги компаниям по работе с их клиентами, организации и сопровождению процессов продаж их продуктов, а также сервисному обслуживанию.

Напомним, что ОАО «Кыргызтелеком» в процессе реализации первого этапа проекта «Безопасный город» построило VPN-каналы на 45 перекрестках Бишкека.

Справка. Согласно указу президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, 2019-й объявлен Годом развития регионов и цифровизации страны.

ОАО «Кыргызтелеком» — национальный оператор электрической связи и единственная телекоммуникационная компания, предоставляющая широкий спектр информационно-коммуникационных услуг на территории республики.