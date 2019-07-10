Card to Card от «Халык Банк Кыргызстан»: переводы из Кыргызстана в Казахстан

В банкоматах ОАО «Халык Банк Кыргызстан» действует новая услуга Card to Card. С помощью данной услуги держатели платежных карт Visa от ОАО «Халык Банк Кыргызстан» могут быстро и максимально комфортно перечислить деньги на платежную карту Visa АО «Народный Банк Казахстана». Перечисляемые клиентом денежные средства дойдут до адресата в считанные минуты! Но главное преимущество — это стоимость услуги (комиссия) — 50 сомов за один перевод (эквивалент в валюте перевода).

Другие преимущества услуги Card to Card от ОАО «Халык Банк Кыргызстан»:

24/7: перевод денег можно осуществлять 7 дней в неделю, 24 часа в сутки;

перевод денег можно осуществлять 7 дней в неделю, 24 часа в сутки; удобно: нет необходимости приходить в банк для перевода денег;

нет необходимости приходить в банк для перевода денег; быстро: перевод осуществляется максимально быстро — до 5 минут ;

перевод осуществляется максимально быстро — ; выгодно: стоимость услуги (комиссия) — 50 сомов за один перевод (эквивалент в валюте перевода). Конвертация валюты учитывается отдельно, в зависимости от выбранной валюты.

Как это работает? Четыре простых действия

Для перевода денежных средств по услуге Card to Card клиенту необходимо совершить следующие действия:

Шаг № 1 Вставить карту в банкомат и ввести PIN код;

Шаг № 2 Выбрать функцию «Переводы», а далее «Переводы с карты на карту АО «Народный Банк Казахстана»;

Шаг № 3 Ввести на клавиатуре банкомата номер карты получателя и подтвердить его;

Шаг № 4 Выбрать валюту получателя и ввести сумму перевода, после подтверждения которых на экране банкомата отобразиться размер комиссии, удержанной за данный перевод.

После согласия клиента проводится операция и выдается чек с реквизитами операции.

На переводы по данной услуге действуют следующие лимиты:

До $2 тысяч 500 за одну операцию (или эквивалент в другой валюте);

До $5 тысяч в течение суток (или эквивалент в другой валюте);

До $10 тысяч в течение недели (или эквивалент в другой валюте).

Примечание: переводы по услуге Card to Card возможны также между картами ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на базе платежных карт Visa.