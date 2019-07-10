Card to Card от «Халык Банк Кыргызстан»: переводы из Кыргызстана в Казахстан

В банкоматах ОАО «Халык Банк Кыргызстан» действует новая услуга Card to Card. С помощью данной услуги держатели платежных карт Visa от ОАО «Халык Банк Кыргызстан» могут быстро и максимально комфортно перечислить деньги на платежную карту Visa АО «Народный Банк Казахстана». Перечисляемые клиентом денежные средства дойдут до адресата в считанные минуты! Но главное преимущество — это стоимость услуги (комиссия) — 50 сомов за один перевод (эквивалент в валюте перевода).
Другие преимущества услуги Card to Card от ОАО «Халык Банк Кыргызстан»:
- 24/7: перевод денег можно осуществлять 7 дней в неделю, 24 часа в сутки;
- удобно: нет необходимости приходить в банк для перевода денег;
- быстро: перевод осуществляется максимально быстро — до 5 минут;
- выгодно: стоимость услуги (комиссия) — 50 сомов за один перевод (эквивалент в валюте перевода). Конвертация валюты учитывается отдельно, в зависимости от выбранной валюты.
Как это работает? Четыре простых действия
Для перевода денежных средств по услуге Card to Card клиенту необходимо совершить следующие действия:
Шаг № 1 Вставить карту в банкомат и ввести PIN код;
Шаг № 2 Выбрать функцию «Переводы», а далее «Переводы с карты на карту АО «Народный Банк Казахстана»;
Шаг № 3 Ввести на клавиатуре банкомата номер карты получателя и подтвердить его;
Шаг № 4 Выбрать валюту получателя и ввести сумму перевода, после подтверждения которых на экране банкомата отобразиться размер комиссии, удержанной за данный перевод.
После согласия клиента проводится операция и выдается чек с реквизитами операции.
На переводы по данной услуге действуют следующие лимиты:
- До $2 тысяч 500 за одну операцию (или эквивалент в другой валюте);
- До $5 тысяч в течение суток (или эквивалент в другой валюте);
- До $10 тысяч в течение недели (или эквивалент в другой валюте).
Примечание: переводы по услуге Card to Card возможны также между картами ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на базе платежных карт Visa.
Более детально о данной услуге, а также о конвертации валют можно узнать в отделениях банка, позвонив по телефону: