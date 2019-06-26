Зарубежные рейсы на время турсезона на Иссык-Куле

На время турсезона на Иссык-Куле рейсы будут совершаться из России, Казахстана, Узбекистана и города Оша.

Международный аэропорт «Иссык-Куль» в селе Тамчи 23 июня 2019 года открыл туристический сезон. Первым прибыл самолет из Новосибирска. Российская авиакомпания S7 будет совершать один рейс в неделю — по воскресеньям.

27 июня 2019 года аэропорт примет борт из Ташкента. Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» будет осуществлять рейс один раз в неделю — по четвергам.

28 июня аэропорт примет сразу два борта — из Оша и Алматы. Так, авиакомпания TezJet будет осуществлять рейсы Ош — Иссык-Куль — Ош четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. А авиакомпания QAZAQ Air будет осуществлять рейсы Алматы — Иссык-Куль — Алматы два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.