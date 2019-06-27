Равшан Абдурахимов: Как выйти из сложной ситуации и основать собственное дело

Несколько лет Равшан Абдурахимов проработал в частной компании, а потом остался без работы — фирма закрылась из-за кризиса. Как удалось не только выйти из сложной ситуации, но и основать собственное дело, Равшан рассказывает сегодня.

«Я остался без работы и просто, можно сказать, плыл по течению, когда мне предложили работу в компании по производству продуктов питания. Опыт в продажах у меня довольно большой, поэтому скоро я получил в управление отдел в торговом центре. Тогда появилась мысль расширить ассортимент товаров, — рассказывает Равшан. — Много лет я профессионально занимался армреслингом, хорошо разбираюсь во всем, что связано со спортом. Поэтому решил продавать спортивное питание. Вот тогда и появился магазин Atlet.kg. Со временем в магазинчике появилась спортивная одежда и различный инвентарь для занятий спортом».

— С какими трудностями вы столкнулись в начале пути?

— Во-первых, нехватка собственных средств. Мне приходилось развивать бизнес по мере поступления денег. Был, например, случай: пришлось продать свой автомобиль, чтобы заказать бразильские лосины. А их даже померить было негде! Но покупатели все равно приходили, потому что тогда я был одним из немногих, кто привозил в КР качественную одежду для спорта.

— Как сейчас работает магазин?

— Мы решили сразу: будем завозить только качественный товар. И сегодня мы являемся официальными дистрибьюторами бразильских брендов LABELLAMAFIA, SUPERHOT и GYMWARS. На рынке спортивной одежды эти марки выделяются отличным качеством.

Поначалу казалось, что наш товар предназначен только для спортсменов. Но, научившись анализировать аудиторию, мы увидели, что наши покупатели это не только профессиональные спортсмены, а обычные люди, которые хотят носить качественную одежду. Теперь у нас есть линейки как для обычных покупателей, так и для профессиональных спортсменов.

— Вы сказали, что научились анализировать аудиторию. Где вы учились?

— Я проходил различные тренинги и курсы по бизнесу. Начал читать книги по маркетингу и продажам, смотреть в интернете образовательные ролики. Плюс я прошел онлайн-тренинг у российского специалиста по СММ.

— Как вы повышали узнаваемость вашего бренда?

— Мы начинали продавать товары через соцсети и разные сайты. Не всегда эти ресурсы приносили должный эффект. Разве что Instagram, который мы активно ведем. Я даже специально обучался этому. А потом появился сайт Lalafo, я, кстати, случайно увидел рекламу на билборде у дороги. Сервис уже тогда был на слуху.

К тому же я заметил, что при поиске в интернете первые запросы всегда направляют на Lalafo. Вот тогда я открыл свой первый PRO аккаунт. Он начал приносить результат практически сразу, начали приходить люди с Lalafo. Плюс менеджеры сервиса постоянно направляли нас и помогали улучшать аккаунт.

На данный момент можно сказать, что порядка 50 процентов покупателей приходят с сервиса.

— Что планируете дальше?

— Надеюсь открыть большой магазин, а затем и целую сеть по всему Кыргызстану. Развиваем еще одно направление нашего бизнеса — открыли кофейню. Поскольку здоровое питание для меня приоритетно, то и там мы будем продвигать эту идею.

— Что посоветуете тем, кто хочет открыть свое дело?

— Сейчас у людей, которые хотят открыть бизнес, есть возможность сделать это быстро. Главное — не лениться! И еще учитесь рассчитывать свое время. Используйте все возможности: социальные сети и такую площадку, как Lalafo.

И, конечно, нужно постоянно учиться новому. Немного терпения, и вы достигнете своей цели.