«Бакай Банк» предлагает депозиты с высокими процентными ставками

ОАО «Бакай Банк» предлагает открыть выгодные депозиты для отдельных граждан (физических лиц) с высокими процентными ставками. Приоритетами нашего банка являются клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с вкладчиками. Открыв у нас депозит, граждане Кыргызстана могут не только выгодно размещать, но и приумножать свои денежные средства.
Одним из самых востребованных вкладов является депозит «Срочный».
Депозит «Срочный»
Минимальная сумма первоначального взноса — 5 000 KGS/RUB, 100 USD/EUR, 1 000 CNY, 50 000 KZT.
Условия принятия депозитов и действующих депозитов, сумма которых превышает $100 тысяч или эквивалент в другой валюте, могут определяться банком индивидуально.
Возврат вклада производится банком в день, следующий за окончанием срока.
Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных законом о защите банковских вкладов (депозитов) № 78 от 7 мая 2008 года.
Преимущества:
- высокие процентные ставки;
- возможность ежемесячно снимать проценты;
- бесплатный выпуск карты VISA или «Элкарт» с возможностью ежемесячного перечисления процентов на карту;
- при открытии депозита на 12 месяцев и более клиент по желанию может открыть кредит-овердрафт. Условия: вкладчик депозита открывает пластиковую карту на выбор, согласно тарифам банка, и имеет возможность получить моментальный кредит на карту.
Платежная карта VISA или «Элкарт» бесплатно
Открывая вклад, вы также получаете дебетовую карту VISA или «Элкарт» в валюте открываемого вклада бесплатно.
Как ее можно использовать:
- для хранения денежных средств;
- для снятия наличных;
- для покупок;
- для перевода на нее процентов со вклада.
Преимущества:
- широкая банкоматная сеть банка и банков-партнеров;
- двойная защита (чип и магнитная полоса VISA) — ваши деньги под надежной защитой;
- возможность бесплатно пополнять карту;
- бесплатно совершать покупки картой в любом терминале любого банка мира, поддерживающего систему VISA или «Элкарт»;
- скидки по программе Privilege Card.
С другими видами депозитов ОАО «Бакай Банк» вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.