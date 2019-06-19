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Бизнес

«Бакай Банк» предлагает депозиты с высокими процентными ставками

ОАО «Бакай Банк» предлагает открыть выгодные депозиты для отдельных граждан (физических лиц) с высокими процентными ставками. Приоритетами нашего банка являются клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с вкладчиками. Открыв у нас депозит, граждане Кыргызстана могут не только выгодно размещать, но и приумножать свои денежные средства.

Одним из самых востребованных вкладов является депозит «Срочный».

Депозит «Срочный»

Минимальная сумма первоначального взноса — 5 000 KGS/RUB, 100 USD/EUR, 1 000 CNY, 50 000 KZT.

Условия принятия депозитов и действующих депозитов, сумма которых превышает $100 тысяч или эквивалент в другой валюте, могут определяться банком индивидуально.

Возврат вклада производится банком в день, следующий за окончанием срока.

Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных законом о защите банковских вкладов (депозитов) № 78 от 7 мая 2008 года.

Преимущества:

  • высокие процентные ставки;
  • возможность ежемесячно снимать проценты;
  • бесплатный выпуск карты VISA или «Элкарт» с возможностью ежемесячного перечисления процентов на карту;
  • при открытии депозита на 12 месяцев и более клиент по желанию может открыть кредит-овердрафт. Условия: вкладчик депозита открывает пластиковую карту на выбор, согласно тарифам банка, и имеет возможность получить моментальный кредит на карту.

Платежная карта VISA или «Элкарт» бесплатно

Открывая вклад, вы также получаете дебетовую карту VISA или «Элкарт» в валюте открываемого вклада бесплатно.

Как ее можно использовать:

  • для хранения денежных средств;
  • для снятия наличных;
  • для покупок;
  • для перевода на нее процентов со вклада.

Преимущества:

  • широкая банкоматная сеть банка и банков-партнеров;
  • двойная защита (чип и магнитная полоса VISA) — ваши деньги под надежной защитой;
  • возможность бесплатно пополнять карту;
  • бесплатно совершать покупки картой в любом терминале любого банка мира, поддерживающего систему VISA или «Элкарт»;
  • скидки по программе Privilege Card.

С другими видами депозитов ОАО «Бакай Банк» вы можете ознакомиться на нашем сайте

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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