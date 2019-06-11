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Бизнес

Хотите топовый смартфон в рассрочку без процентов? Давайте посчитаем!

Рассрочка — это, пожалуй, самый удобный способ приобретения товара, если у вас именно сейчас нет полной суммы для покупки. Тем более это актуально при покупке нового смартфона. Учитывая, как часто на рынок выходят новые и высокотехнологичные модели топовых смартфонов, рассрочка в O!Store позволяет получить передовой смартфон без необходимости долгих накоплений и переплат.

В итоге вы получаете смартфон по себестоимости и выплачиваете за него равными частями в течение того времени, которое вам больше подходит (от трех до шести месяцев). Никаких дополнительных платежей и комиссий — вы сразу получаете топовый смартфон на руки.

Топовая модель смартфона в рассрочку

Samsung Galaxy S10

Xiaomi Mi

Mix 3

Huawei P30

Полная стоимость покупки

50 900 с.

36 950 с.

48 990 с.

Количество месяцев для оплаты

6 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

Первоначальный взнос

0 с.

0 с.

0 с.

Наценка банка

0 процентов

0 процентов

0 процентов

Ежемесячная сумма платежа

8 483 с.

6 158 с.

8 165 с.

Получается, что покупатель даже со скромным достатком вполне может себе позволить не только смартфон средней ценовой категории, но и флагманскую новинку!

Оформить топовый смартфон в рассрочку можно либо в интернет-магазине www.ostore.kg, либо в магазине O!Store, где это можно сделать в кратчайшие сроки.

Достаточно предъявить лишь два документа:

  1. Паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо представить справку с места жительства).
  2. Справку о доходах (один из перечисленных ниже документов):
  • справку о заработной плате для лиц, работающих по трудовым договорам;
  • действующий патент (подлинник и квитанцию об уплате патента) за последние три месяца и более для индивидуальных предпринимателей;
  • справку с сельской управы (айыл окмоту) о наличии скота для владельцев животноводческих ферм.

С начала мая этого года интернет-магазин ostore.kg совместно с ОАО «Дос-Кредобанк» предлагает быстрое оформление рассрочки онлайн для приобретения смартфона. Просто заполните онлайн-заявку и, дождавшись одобрения банка, заберите свой новенький смартфон! Оформление онлайн-заявки на получение рассрочки пока доступно только в Бишкеке.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Акция действует в сети O!Store с 1 июня до 31 декабря 2019 года. Цены действительны на момент публикации. Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Примеры расчета в статье носят ознакомительный характер и могут отличаться от итоговой суммы. Более подробную информацию о стоимости и наличии желаемой модели можно уточнить на сайте www.ostore.kg или по номеру 0705007000. Кредит и рассрочку на смартфоны предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк». Отметим, что банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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