Открыт шестой магазин O!Store в Оше

В рамках стратегии развития для максимального удобства своих клиентов Мобильный оператор О! расширяет сеть своих магазинов по всему Кыргызстану и информирует об открытии 85-го филиала по республике.
Недавно открыты новые магазины в Баткенской и Иссык-Кульской областях, а на днях открытие очередного филиала состоялось в Оше. Это уже шестой магазин O!Store в южной столице.
«Мы ведем системную работу по расширению филиальной сети и повышению качества обслуживания. Мы понимаем, насколько важна для наших клиентов доступность мобильных услуг во всех регионах, поэтому стремимся увеличить количество точек обслуживания по всей стране», — комментирует открытие магазина руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.
в кредит без процентов банка. Вам понадобится минимальный набор документов:
- Паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо представить справку с места жительства).
- Справка о доходах (один из перечисленных ниже документов):
- справка о заработной плате для лиц, работающих по трудовым договорам;
- действующий патент (подлинник и квитанция об уплате патента) за последние три месяца и более для индивидуальных предпринимателей;
- справка с сельской управы (айыл окмоту) о наличии скота для владельцев животноводческих ферм.
Новый магазин открыт по адресу: улица Карасуйская, 20. Ориентир: ТЦ «Саид Мухтар». Режим работы: с 9.00 до 19.00 без выходных. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.
Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» № 037 НБ КР.