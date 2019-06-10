12:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Открыт шестой магазин O!Store в Оше

В рамках стратегии развития для максимального удобства своих клиентов Мобильный оператор О! расширяет сеть своих магазинов по всему Кыргызстану и информирует об открытии 85-го филиала по республике.

Недавно открыты новые магазины в Баткенской и Иссык-Кульской областях, а на днях открытие очередного филиала состоялось в Оше. Это уже шестой магазин O!Store в южной столице.

«Мы ведем системную работу по расширению филиальной сети и повышению качества обслуживания. Мы понимаем, насколько важна для наших клиентов доступность мобильных услуг во всех регионах, поэтому стремимся увеличить количество точек обслуживания по всей стране», — комментирует открытие магазина руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.

O!Store — официальный партнер мировых брендов Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor. Консультанты О!Store помогут подобрать все необходимое под вашу модель смартфона и подключить выгодный тариф от Мобильного оператора О!. В новом магазине O!Store в Оше, так же, как и во всех магазинах сети, можно оформить любой смартфон в кредит без процентов банка. Вам понадобится минимальный набор документов:

  1. Паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо представить справку с места жительства).
  2. Справка о доходах (один из перечисленных ниже документов):
  • справка о заработной плате для лиц, работающих по трудовым договорам;
  • действующий патент (подлинник и квитанция об уплате патента) за последние три месяца и более для индивидуальных предпринимателей;
  • справка с сельской управы (айыл окмоту) о наличии скота для владельцев животноводческих ферм.

Новый магазин открыт по адресу: улица Карасуйская, 20. Ориентир: ТЦ «Саид Мухтар». Режим работы: с 9.00 до 19.00 без выходных. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» № 037 НБ КР.
Ссылка:
просмотров: 46
Версия для печати
Материалы по теме
Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»
Играй в PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от О!
Мобильный оператор О! поздравляет с праздником Орозо айт
Где можно пополнить счет О! без комиссии
O!TV — мобильное приложение для развлечений № 1 в Кыргызстане!
Смартфоны Xiaomi в кредит без процентов!
Скидки 30 процентов на смартфоны LG в O!Store
5 преимуществ банковской карты «О!Деньги»
Флагманский камерофон Huawei P30 Pro уже в O!Store
Популярные новости
Первая социальная ипотека в&nbsp;&laquo;Росинбанке&raquo; Первая социальная ипотека в «Росинбанке»
Открылся новый рейс Алматы&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Алматы Открылся новый рейс Алматы — Ош — Алматы
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
&laquo;Умные&raquo; инновации от&nbsp;LG. Путешествие на&nbsp;родину передовых технологий «Умные» инновации от LG. Путешествие на родину передовых технологий
Бизнес
Открыт шестой магазин O!Store в&nbsp;Оше Открыт шестой магазин O!Store в Оше
&laquo;Оптима Банк&raquo; повторно получил награду за&nbsp;лучший мобильный банкинг «Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»