Открыт шестой магазин O!Store в Оше

В рамках стратегии развития для максимального удобства своих клиентов Мобильный оператор О! расширяет сеть своих магазинов по всему Кыргызстану и информирует об открытии 85-го филиала по республике.

Недавно открыты новые магазины в Баткенской и Иссык-Кульской областях, а на днях открытие очередного филиала состоялось в Оше. Это уже шестой магазин O!Store в южной столице.

«Мы ведем системную работу по расширению филиальной сети и повышению качества обслуживания. Мы понимаем, насколько важна для наших клиентов доступность мобильных услуг во всех регионах, поэтому стремимся увеличить количество точек обслуживания по всей стране», — комментирует открытие магазина руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.

Паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо представить справку с места жительства). Справка о доходах (один из перечисленных ниже документов):

справка о заработной плате для лиц, работающих по трудовым договорам;

действующий патент (подлинник и квитанция об уплате патента) за последние три месяца и более для индивидуальных предпринимателей;

справка с сельской управы (айыл окмоту) о наличии скота для владельцев животноводческих ферм.

O!Store — официальный партнер мировых брендов Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor. Консультанты О!Store помогут подобрать все необходимое под вашу модель смартфона и подключить выгодный тариф от Мобильного оператора О!. В новом магазине O!Store в Оше, так же, как и во всех магазинах сети, можно оформить любой смартфон в кредит без процентов банка. Вам понадобится минимальный набор документов:

Новый магазин открыт по адресу: улица Карасуйская, 20. Ориентир: ТЦ «Саид Мухтар». Режим работы: с 9.00 до 19.00 без выходных. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» № 037 НБ КР.