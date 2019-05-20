Новый магазин O!Store в селе Барскоон ждет своих покупателей

В преддверии курортного сезона в селе Барскоон Иссык-Кульской области открылся новый филиал сети O!Store, который стал 83-м по счету!

«Если раньше жителям Иссык-Кульской области, к примеру, приходилось ехать в Каракол или Бостери для покупки телефона, потом идти в офис О! для покупки симки, то сегодня они могут сделать это в своем родном селе в одном месте — в магазине O!Store, — отмечает руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров. — Словом, наш клиент получает возможность значительно экономить свое время и, что очень важно, средства для того, чтобы укомплектовать себя мобильно на все сто».

В O!Store можно купить буквально все для того, чтобы быть мобильным: от адаптера и переходника для телефона до смартфонов популярных брендов на любой кошелек, тут же подобрать аксессуары, подключить выгодный тариф. В O!Store огромный выбор смартфонов мировых брендов Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor.

В новом магазине O!Store в Барскооне, как и во всех магазинах сети, можно быстро оформить любой смартфон в кредит . К примеру, вы давно хотели себе новый смартфон, но всей суммы у вас нет в наличии прямо сейчас. Проще купить его в кредит и ежемесячно платить небольшую сумму, уже пользуясь смартфоном. Удобно то, что на многие модели действует рассрочка, по условиям которой не требуется первый взнос и нет переплаты процентов банку.

Для оформления смартфона в рассрочку или в кредит вам понадобится минимальный набор документов:

Паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо представить справку с места жительства). Справка о доходах (один из перечисленных ниже документов):

справка о заработной плате для лиц, работающих по трудовым договорам;

действующий патент (подлинник и квитанция об уплате патента) за последние 3 месяца и более для индивидуальных предпринимателей;

справка из сельской управы (айыл окмоту) о наличии скота для владельцев животноводческих ферм.

Новый магазин открыт по адресу: Иссык-Кульская область, Джети-Огузский район, село Барскоон, ул. Ленина, б/н (ориентир — Дом культуры).

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

График работы: с 09.00 до 18.00, обед: с 13.00 до 14.00, воскресенье — выходной.

Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Спрашивайте о наличии интересующей модели и задавайте ваши вопросы по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может и отказать. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.