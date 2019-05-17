О! представляет O!PEN AIR 2019 с участием легендарной рок-группы ДДТ

Мобильный оператор О! приглашает всех поклонников хорошей музыки на грандиозный OPEN AIR, который пройдет при участии легендарной рок-группы ДДТ во главе с бессменным лидером Юрием Шевчуком.

Выступление коллектива состоится 29 июня на не менее легендарной площадке Бишкека — большой сцене клуба Promzona.

Начало в 15:00.

Это не просто OPEN AIR, это особое действо, в котором переплетаются музыка, стихи и душевный разговор со зрителем. Акустические аранжировки раскрывают знакомые песни новыми гранями. Это тот самый живой рок от ДДТ, но с абсолютно другой стороны.

Уже для нескольких поколений любителей музыки выступления группы ДДТ стали настоящим символом качественного живого звука. Но главное, за что зрители любят и ценят ДДТ, остается неизменным — их интерес и любовь к человеку, жизни и, конечно же, музыка. Здесь каждый слушатель услышит любимую музыку, наполненную настоящим жизненным смыслом!

КАК ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ НА OPEN AIR

Получить билет можно бесплатно в любом из магазинов сети О!Store уже сейчас, просто пополнив баланс на 200 сомов разовым платежом.

Один абонент может получить на руки только 2 билета в случае выполнения условий акции;

В случае повторного пополнения баланса на сумму 200 или более сомов разовым платежом, дополнительные билеты не предоставляются;

Денежные средства, пополненные в рамках акции, можно использовать только на услуги связи и недоступны для использования в рамках кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!».

Акция действует с 17 мая по 29 июня 2019 года включительно.

Спешите, количество билетов ограничено.

Подробная информация по номеру 766 и на сайте www.o.kg.