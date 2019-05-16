Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!

Во всех магазинах O!Store и на сайте ostore.kg проходит распродажа, в рамках которой можно купить смартфоны Honor со скидкой до 10 процентов.

Например, одну из самых популярных моделей — Honor 8A — можно приобрести всего за 8 тысяч 990 сомов, а многофункциональный смартфон Honor 10 Lite — за 13 тысяч 990 сомов.

К смартфонам можно приобрести нужные мелочи и аксессуары. Кстати, прямо в магазине или на сайте выбранный телефон можно оформить в кредит, причем без процентов банка. Для этого нужны всего два документа:

1. Паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо представить справку с места жительства).

2. Справка о доходах (один из перечисленных ниже документов):

справка о заработной плате для лиц, работающих по трудовым договорам;

действующий патент (подлинник и квитанция об уплате патента) за последние 3 месяца и более для индивидуальных предпринимателей;

справка из сельской управы (айыл окмоту) о наличии скота для владельцев животноводческих ферм.

При заказе любого смартфона доставкой вы получите 10 ГБ высокоскоростного мобильного интернета в подарок! Доставка по Бишкеку бесплатная. С полным ассортиментом товаров можно ознакомиться по ссылке: https://ostore.kg/catalog/

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.