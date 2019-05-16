Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!

Во всех магазинах O!Store и на сайте ostore.kg проходит распродажа, в рамках которой можно купить смартфоны Honor со скидкой до 10 процентов.
Например, одну из самых популярных моделей — Honor 8A — можно приобрести всего за 8 тысяч 990 сомов, а многофункциональный смартфон Honor 10 Lite — за 13 тысяч 990 сомов.
К смартфонам можно приобрести нужные мелочи и аксессуары. Кстати, прямо в магазине или на сайте выбранный телефон можно оформить в кредит, причем без процентов банка. Для этого нужны всего два документа:
2. Справка о доходах (один из перечисленных ниже документов):
- справка о заработной плате для лиц, работающих по трудовым договорам;
- действующий патент (подлинник и квитанция об уплате патента) за последние 3 месяца и более для индивидуальных предпринимателей;
- справка из сельской управы (айыл окмоту) о наличии скота для владельцев животноводческих ферм.
При заказе любого смартфона доставкой вы получите 10 ГБ высокоскоростного мобильного интернета в подарок! Доставка по Бишкеку бесплатная. С полным ассортиментом товаров можно ознакомиться по ссылке: https://ostore.kg/catalog/
Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.
В акции участвуют смартфоны Honor 8a и Honor 10 Lite. Акция действует с 15 мая по 14 июня 2019 года. Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Спрашивайте о наличии интересующей модели и задавайте ваши вопросы по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может и отказать. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.