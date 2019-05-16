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Бизнес

Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!

Во всех магазинах O!Store и на сайте ostore.kg проходит распродажа, в рамках которой можно купить смартфоны Honor со скидкой до 10 процентов.

Например, одну из самых популярных моделей — Honor 8A — можно приобрести всего за 8 тысяч 990 сомов, а многофункциональный смартфон Honor 10 Lite — за 13 тысяч 990 сомов.

К смартфонам можно приобрести нужные мелочи и аксессуары. Кстати, прямо в магазине или на сайте выбранный телефон можно оформить в кредит, причем без процентов банка. Для этого нужны всего два документа:

1. Паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо представить справку с места жительства).

2. Справка о доходах (один из перечисленных ниже документов):

  • справка о заработной плате для лиц, работающих по трудовым договорам;
  • действующий патент (подлинник и квитанция об уплате патента) за последние 3 месяца и более для индивидуальных предпринимателей;
  • справка из сельской управы (айыл окмоту) о наличии скота для владельцев животноводческих ферм.

При заказе любого смартфона доставкой вы получите 10 ГБ высокоскоростного мобильного интернета в подарок! Доставка по Бишкеку бесплатная. С полным ассортиментом товаров можно ознакомиться по ссылке: https://ostore.kg/catalog/

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

В акции участвуют смартфоны Honor 8a и Honor 10 Lite. Акция действует с 15 мая по 14 июня 2019 года. Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Спрашивайте о наличии интересующей модели и задавайте ваши вопросы по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может и отказать. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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