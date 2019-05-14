Samsung Galaxy S10 в кредит без процентов банка в O!Store

В интернет-магазине ostore.kg и во всех магазинах O!Store стартовала рассрочка на флагманы: Samsung S10e, S10 и S10+.

Фишками новинок от Samsung стали:

уникальный дизайн с еще более узкими рамками и отступами;

AMOLED-дисплей с беспрецедентной цветопередачей и интегрированным сканером отпечатка пальца;

реверсивная зарядка;

встроенная тройная камера с широкоугольным модулем и One UI на Android 9 Pie;

процессор Exynos 9820.

Пользуйтесь смартфоном сразу, выплачивая понемногу. Без переплаты и без процентов вы можете получить топовый смартфон, оплатить который можно в течение трех или шести месяцев равными долями.

Все, что вам понадобится для оформления смартфона в рассрочку, это:

1. Паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо представить справку с места жительства).

2. Справка о доходах:

справка о заработной плате для работников по трудовым договорам;

продленный действующий патент за последние 3 месяца для индивидуальных предпринимателей;

справка о наличии скота для владельцев животноводческих ферм.

Приятный бонус — 10 ГБ бесплатного мобильного интернета на максимальной скорости в сети О! вы получите при оформлении доставки (доставка бесплатная в пределах Бишкека). Дополнительная информация на сайте ostore.kg или по номеру 0705007000.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

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Акция действует при оформлении рассрочки с 1 апреля по 31 декабря 2019 года включительно. По акции в рассрочку доступны также смартфоны других популярных брендов Huawei, Samsung, Honor, Xiaomi, O!Phone. Пороговая сумма рассрочки — до 70 000 сомов, один клиент может купить в рассрочку максимум 3 смартфона. Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробности на сайте ostore.kg. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.