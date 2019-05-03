В Бишкеке прошла акция «Посади деревО!»

Минувшие выходные выдались по-настоящему солнечными, и сотрудники Мобильного оператора О! отправились в среднюю школу № 77 в районе новостройки «Ак-Орго», чтобы посадить молодые зеленые саженцы.

«Территория для озеленения в рамках акции «Посади деревО!» выбрана не случайно, ведь само учебное заведение построено сравнительно недавно и там был практически голый пустырь, — пояснила руководитель службы по работе с персоналом Мобильного оператора О! Эркина Сарбашева. — А теперь там посажены белые акации, сирень, калина и много других деревьев и кустарников, которые будут радовать учащихся школы и спустя всего несколько лет образуют настоящий тенистый сад».













За ходом работ наблюдала и директор общеобразовательного учреждения Аида Дооталиева. Вместе с коллективом преподавателей она выразила большую благодарность всем, кто участвовал в посадке и поливе деревьев.

«Считаю, что в своей жизни каждый человек должен посадить дерево. А лучше сразу несколько, и сегодня вы это сделали! — отметила она. — Большое спасибо компании О! за благое дело, это настоящий вклад в будущее и здоровье наших детей».

Акция «Посади деревО!» проводится Мобильным оператором О! уже не первый год. Посаженные прошлой весной саженцы плодовых и декоративных деревьев уже расцвели в этом году на территории школы-гимназии № 72 в Джале.

Экологическая инициатива реализована в рамках серии общегородских субботников, объявленных мэрией Бишкека в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства, озеленения городской территории.

Вместе мы сохраним и укрепим «зеленые легкие» нашего родного города!