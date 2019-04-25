Смарт-часы или колонка в подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в O!Store

Отличная новость для покупателей магазинов O!Store Бишкека!

27 апреля в Кыргызстане объявляется официальный старт продаж камерофонов Huawei P30 и Huawei P30 lite. Новые смартфоны получили дополнительные возможности фото и видео, мощные процессоры, емкие аккумуляторы, яркие цвета и многое другое. С подробными характеристиками и видеообзорами на смартфоны можно ознакомиться на сайте www.ostore.kg.

Во всех магазинах O!Store Бишкека с 27 апреля вы сможете не только приобрести новинки, но и получить подарок при покупке:

смарт-часы HUAWEI Watch GT к Huawei P30 или

bluetooth-колонку Soundstone к Huawei P30 lite.

Количество подарков ограничено! Акция действует во всех магазинах O!Store Бишкека с 27 апреля по 5 мая 2019 года (включительно).

Все адреса магазинов доступны на сайте www.ostore.kg

Купить смартфоны можно также в кредит без процентов в ближайшем O!Store, а также заказать смартфоны онлайн с бесплатной доставкой в пределах Бишкека. Получить соответствующий подарок к смартфону можно будет в момент доставки.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store

Товар сертифицирован. В акции участвуют смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Lite. При покупке одного смартфона по акции можно получить один подарок. Спрашивайте наличие интересующей модели и другую дополнительную информацию по телефону 0705007000 или у онлайн-консультантов на сайте ostore.kg.