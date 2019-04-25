«Биринчи МФК» открыла филиал в Бишкеке

24 апреля состоялась официальная церемония открытия первого в Бишкеке филиала «Биринчи МФК» («Первая микрофинансовая компания»), который расположился по адресу: проспект Чуй, 178 (пересекает улицу Уметалиева).

По словам генерального директора ЗАО «Биринчи МФК» Стефана Мартииняка, открытие филиала в столице было одной из стратегических задач развития компании, история которой началась в 2006 году на юге Кыргызстана. «За 13 лет компания уверенно прошла стабильный путь развития от Программы микрофинансирования Ага Хана до успешной трансформации в микрофинансовую компанию. За этот период «Биринчи МФК» стала второй по величине микрофинансовой организацией в стране с общими активами более 1 миллиарда сомов и клиентской базой более чем 17 тысяч человек. Продолжая работать с клиентами, проживающими в отдаленных сельских регионах, особое внимание мы уделяем фермерам, агросектору, малому и среднему бизнесу, создавая привлекательные условия для финансирования. Теперь мы стали еще ближе и удобнее для наших клиентов в Бишкеке. Открывая филиал в центре города, мы стремились создать все условия для быстрого, удобного и качественного обслуживания, продолжая оставаться надежным партнером, предлагающим выгодные финансовые решения», — рассказал он.

Миссия «Биринчи МФК» — улучшать уровень и качество жизни людей, помогая им повышать свои доходы через предоставление доступных и надежных финансовых услуг.

Со дня основания компания обслужила свыше 100 тысяч клиентов из отдаленных регионов Нарынской и Ошской областей, позитивно воздействуя на жизни более чем 400 тысяч человек в Кыргызстане.

«Наряду с развитием инновационных продуктов и дистанционных каналов обслуживания мы планируем и далее развивать филиальную сеть компании. Бишкекский филиал — это 14-й филиал организации. Мы гордимся доверием наших клиентов, о чем свидетельствует уровень возвратности: 99,5 процента наших клиентов своевременно возвращают кредиты. Уверен, что наше ответственное и внимательное отношение к клиентам, расширение доступа к финансированию в регионах республики, профессиональная команда и открытость к партнерству и сотрудничеству позволяют нам укрепить позиции на рынке и добиться поставленных перед компанией целей по улучшению качества жизни населения Кыргызстана», — отметил операционный директор «Биринчи МФК» Ришат Мухамеджанов.

По данным Закира Сулайманова, одного из первых клиентов бишкекского филиала, который участвовал в официальном открытии, условия кредитования «Биринчи МФК» просты, понятны и выгодны. «Филиал компании находится рядом с моей работой. Сейчас время стало очень ценным ресурсом, и поэтому в «Биринчи МФК» я особо оценил беззалоговые кредиты, быстрое рассмотрение заявки, минимальный пакет документов и возможность открыть кредитную линию», — сказал он.

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ЗАО «Биринчи МФК» («Первая микрофинансовая компания») создано Агентством Ага Хана по микрофинансированию, основанным в Женеве (Швейцария). «Биринчи МФК» начала свою работу в 2003 году в рамках проекта в отдаленных регионах Алая и Чон-Алая. В октябре 2006-го она официально зарегистрирована в статусе микрокредитной компании. В сентябре 2017 года «Биринчи МФК» трансформировалась в микрофинансовую компанию и получила лицензию Национального банка Кыргызской Республики. В настоящее время у нее 14 филиалов, 10 из которых находятся в Ошской области, 3 — в Нарынской, 1 — в Бишкеке. Организация обслуживает свыше 17 тысяч клиентов, 90 процентов — из сельской местности. Кредиты выдаются для развития таких стратегических для страны областей, как животноводство и сельское хозяйство, торговля, малый и средний бизнес, улучшение жилищных условий и образование.