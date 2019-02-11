MegaStore: 15 минут и смартфон мечты ваш

О том, что компания MegaCom открыла центр продаж и обслуживания в абсолютно новом формате MegaStore, как и многие другие, я узнала из полученного SMS, в котором всех желающих приглашали посетить этот салон связи, где, помимо предоставления уже привычных консультаций по всем возникшим вопросам, также можно приобрести современные смартфоны в рассрочку и без первоначального взноса. «Как удобно», — подумалось мне. Журналистское любопытство взяло вверх, и вот уже назначена встреча с главным специалистом по работе с клиентами Сыймыком Султановым, которого мы попросили рассказать подробнее.

— Добрый день, Сыймык! Абоненты вашей компании привыкли обращаться в центры продаж и обслуживания, где можно получить консультацию, подключить те или иные услуги. Расскажите, чем MegaStore отличаются от них?

— Добрый день! Мы позиционируем MegaStore как современный офис нового поколения от MegaCom. И если вы придете туда, то поймете, что это действительно так. Здесь, помимо того что можно получить консультации по всем вопросам мобильной связи, пополнить баланс, заменить SIM-карту и получить детализации звонков, также можно приобрести мобильные телефоны, гаджеты и аксессуары к ним. Большой выбор и приемлемые цены приятно удивят всех. Ну и самым главным преимуществом MegaStore является уникальная возможность приобрести смартфоны в рассрочку по самым выгодным условиям.

Фото MegaCom. Главный специалист по работе с клиентами Сыймык Султанов

— Расскажите подробнее о рассрочке? Как ее оформить?

— Рассрочка доступна абсолютно для всех наших клиентов старше 18-ти лет. Удобство ее в том, что первоначальный взнос не требуется. При наличии паспорта и справки о заработной плате за последние 6 месяцев либо банковской выписки (по зарплатному проекту у любого банка КР) буквально за 15 минут будет оформлена рассрочка через «Бакай банк», который специально для клиентов MegaStore предоставил самые выгодные условия по акции «МегаРассрочка», а именно: сумма финансирования от 10 тысяч до 100 тысяч сомов дается на срок от 1 до 18 месяцев. Авансовый платеж на личное усмотрение абонента. Рассрочка действует на все представленные смартфоны стоимостью от 10 тысяч сомов и выше.

— Кто-то выбирает смартфон, исходя из цены. Другие рассматривают для себя варианты только определенного бренда. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Какой ассортимент в MegaStore?

— Мы можем сказать, что ассортимент MegaStore позволяет даже самому требовательному клиенту найти подходящий для себя телефон. В наличии смартфоны и аксессуары практически всех мировых брендов от бюджетных вариантов до самых последних моделей Xiaomi, LG, Huawei, Samsung, Apple, а также брендов, которые только набирают популярность, но не уступают по своим техническим характеристикам, таких как Olmio, Honor, Fly и другие. Конечно, вкусы и потребности у людей разные, но все-таки большей популярностью среди наших клиентов пользуются Xiaomi, Apple и Huawei.

Перед покупкой можно лично оценить характеристики каждой из моделей, а наши высокопрофессиональные специалисты рады помочь в выборе лучшего смартфона, а также предоставить качественную консультацию по всем интересующим вопросам касательно тарифов, услуг и других продуктов MegaCom. В офисы MegaStore ежедневно в среднем обращаются около 200 человек. К каждому посетителю индивидуальный подход, вежливое обращение и стремление оказать помощь.

Фото MegaCom. В офисы MegaStore ежедневно в среднем обращаются около 200 человек

— Действуют ли акции в MegaStore?

— В MegaStore мы всегда проводим различные акции, предоставляем бонусы, дарим подарки. В настоящее время действуют скидки на смартфоны Huawei. К примеру, стоимость Huawei Y5 Lite по акции составляет 4 990 сомов! Другую модель Huawei P Smart 2019 также можно приобрести по привлекательной цене — 14 990 сомов, смартфон возможно купить и в рассрочку — на один год получится по 1 599 сомов каждый месяц. Поспешите, акция продлится до 20 февраля 2019 года.

В честь любимого многими праздника Дня Святого Валентина действуют скидки на «золотые» и «платиновые» номера.

Обязательно посетите MegaStore, где вы найдете много интересного и полезного по выгодным ценам.

Здесь все сделано с учетом максимального удобства наших абонентов. В каждом центре продаж яркий, красивый дизайн, имеется зона ожидания, где клиенты могут посидеть на пуфиках, зарядить свои мобильные телефоны или ознакомиться с новыми поступлениями и протестировать их на демо-столах пока подходит их очередь. Плюс ко всему удобное расположение наших MegaStore — в торговом центре ГУМ «Чынар» и на рынке «Дордой». В ближайшие полгода компания MegaCom планирует открыть более 40 подобных офисов по всей стране. Мы работаем без выходных и перерывов. Поэтому добро пожаловать к нам в гости за подарками себе или своим родным и близким!

— Благодарю за разговор!

Назгуль БЕГАЛИЕВА