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Бизнес

«Бакай Банк» и GERGERT SPORT запустили новый бесплатный кредитный продукт

ОАО «Бакай Банк» совместно с магазином GERGERT SPORT запустило новый БЕСПЛАТНЫЙ кредитный продукт. Теперь все любители спорта и здорового образа жизни смогут приобрести любой товар в сети магазинов GERGERT SPORT в рассрочку без залога! Клиенты за один день получают товар в магазине, при этом ОАО «Бакай Банк» дает возможность рассчитаться за товар до 12 месяцев, что позволяет клиенту без лишних усилий производить оплату.

В случае приобретения товара в рассрочку через ОАО «Бакай Банк» клиенты оплачивают только чистую стоимость товара без лишней переплаты.

Для получения кредита необходимо получить в «Бакай Банке» потребительский кредит «Жизнь лучше с Gergert».

Кредит выдается физическим лицам на срок от трех до 12 месяцев. До 100 000 сомов — без поручительства, свыше 100 000 сомов — один поручитель.

✔ Минимальная сумма — 20 000 сомов.
✔ Максимальная сумма — 150 000 сомов.

✔ Процентная ставка — 0 процентов!

Ассортимент магазина GERGERT SPORT достаточно широк. В кредит можно взять:

— горнолыжное снаряжение;
— велосипеды;
— теннисные ракетки;
— плавательные принадлежности;
— одежду для бега, трекинга;
— спортивную обувь;
— спортивные рюкзаки, чемоданы.

Потребительский кредит «Жизнь лучше с Gergert» в «Бакай Банке» получить очень просто. Для этого необходимо обратиться в головной офис «Бакай Банка» по адресу: г. Бишкек, ул. Исанова, 77 со следующими документами:

  • паспорт;
  • справка о заработной плате не менее чем за последние 6-12 месяцев;
  • справка с места жительства (в случае отсутствия прописки в Бишкеке или Чуйской области).

Также для удобства клиентов возможно оформление кредита в магазинах Gergert Sport, не приходя в «Бакай Банк». Для этого клиент может написать заявление на получение кредита и оставить документы в магазинах Gergert Sport. Сотрудники «Бакай Банка» сами приедут в магазин и оформят кредит на месте.

Срок принятия решения банком — один рабочий день (со дня предоставления полного пакета документов).

Продукт действителен только на территории Бишкека. По всем вопросам обращаться по номеру 6111, WhatsApp: +996554006111, на сайте: www.bakaibank.kg.

Адрес магазина GERGERT SPORT:

ул. Горького, 182, 720000
Бишкек, Кыргызстан
+996312541611
+996772921002
info@gergert.kg

***

ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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