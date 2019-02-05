«Бакай Банк» внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта

«Бакай Банк» запустил новый банковский продукт – предвыпущенную банковскую платежную карту. Это карта, которая выпускается еще до написания клиентом заявления на получение карты. Она изначально не содержит информацию о ее владельце, на ней не указаны ФИО. Держателем предвыпущенной карты считается человек, чья подпись на карте идентична подписи в паспорте. Карта подвязывается к счёту, который открывается на конкретного клиента.

Преимущества предвыпущенной банковской платежной карты:

возможность эффективнее управлять собственным бюджетом;

нет необходимости ждать несколько дней для получения карты;

клиент получает моментально банковскую платежную карту.

Такая карта дает возможность совершать все те же операции, что и обычная банковская платежная карта, в том числе пользоваться онлайн-банкингом и интернет-банкингом.

Предвыпущенные карты очень удобны, когда необходимо срочно оформить карту, ведь в этом случае процедура оформления займет несколько минут, процедура активации в течение 3-х часов.

Предвыпущенные карты могут использоваться в широком спектре приложений:

выдача кредитов;

выплата процентов или для пополнения кредитного счёта;

карты для молодежных программ;

карты для переводов;

карты для социальных программ;

карты для международных интернет-операций.

Visa Electron выпускается только в долларах США, «Элкарт» в сомах.

Минимальная сумма: неснижаемый остаток 5 долларов США по карте Visa Electron, неснижаемый остаток по картам «Элкарт» 100 сомов.

Максимальная сумма: клиент может на данной карте иметь неограниченную сумму денежных средств.

Срок действия карты: 2 года.

Срок предоставления карты: в день обращения.

Доступные операции по карте:

обналичивание денежных средств в банкомате и пунктах выдачи наличных;

покупки в торгово-сервисных предприятиях/оплата услуг;

запрос баланса;

операции в интернете;

пополнение счета;

денежные переводы;

SMS-уведомление;

интернет-банкинг от «Бакай Банка»;

работа с приложением «Элкарт Мобайл».

По всем вопросам обращаться по номеру 6111, WhatsApp: +996554006111, на сайте: www.bakaibank.kg.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.