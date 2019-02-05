«Бакай Банк» внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта

Преимущества предвыпущенной банковской платежной карты:
- возможность эффективнее управлять собственным бюджетом;
- нет необходимости ждать несколько дней для получения карты;
- клиент получает моментально банковскую платежную карту.
Такая карта дает возможность совершать все те же операции, что и обычная банковская платежная карта, в том числе пользоваться онлайн-банкингом и интернет-банкингом.
Предвыпущенные карты могут использоваться в широком спектре приложений:
- выдача кредитов;
- выплата процентов или для пополнения кредитного счёта;
- карты для молодежных программ;
- карты для переводов;
- карты для социальных программ;
- карты для международных интернет-операций.
Минимальная сумма: неснижаемый остаток 5 долларов США по карте Visa Electron, неснижаемый остаток по картам «Элкарт» 100 сомов.
Максимальная сумма: клиент может на данной карте иметь неограниченную сумму денежных средств.
Срок действия карты: 2 года.
Срок предоставления карты: в день обращения.
Доступные операции по карте:
- обналичивание денежных средств в банкомате и пунктах выдачи наличных;
- покупки в торгово-сервисных предприятиях/оплата услуг;
- запрос баланса;
- операции в интернете;
- пополнение счета;
- денежные переводы;
- SMS-уведомление;
- интернет-банкинг от «Бакай Банка»;
- работа с приложением «Элкарт Мобайл».
По всем вопросам обращаться по номеру 6111, WhatsApp: +996554006111, на сайте: www.bakaibank.kg.
***
ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.