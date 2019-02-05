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Бизнес

«Бакай Банк» внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта

«Бакай Банк» запустил новый банковский продукт – предвыпущенную банковскую платежную карту. Это карта, которая выпускается еще до написания клиентом заявления на получение карты. Она изначально не содержит информацию о ее владельце, на ней не указаны ФИО. Держателем предвыпущенной карты считается человек, чья подпись на карте идентична подписи в паспорте. Карта подвязывается к счёту, который открывается на конкретного клиента.

Преимущества предвыпущенной банковской платежной карты:

  • возможность эффективнее управлять собственным бюджетом;
  • нет необходимости ждать несколько дней для получения карты;
  • клиент получает моментально банковскую платежную карту.

Такая карта дает возможность совершать все те же операции, что и обычная банковская платежная карта, в том числе пользоваться онлайн-банкингом и интернет-банкингом.

Предвыпущенные карты очень удобны, когда необходимо срочно оформить карту, ведь в этом случае процедура оформления займет несколько минут, процедура активации в течение 3-х часов.

Предвыпущенные карты могут использоваться в широком спектре приложений:

  • выдача кредитов;
  • выплата процентов или для пополнения кредитного счёта;
  • карты для молодежных программ;
  • карты для переводов;
  • карты для социальных программ;
  • карты для международных интернет-операций.

Валюта карты: Visa Electron выпускается только в долларах США, «Элкарт» в сомах.

Минимальная сумма: неснижаемый остаток 5 долларов США по карте Visa Electron, неснижаемый остаток по картам «Элкарт» 100 сомов.

Максимальная сумма: клиент может на данной карте иметь неограниченную сумму денежных средств.

Срок действия карты: 2 года.

Срок предоставления карты: в день обращения.

Доступные операции по карте:

  • обналичивание денежных средств в банкомате и пунктах выдачи наличных;
  • покупки в торгово-сервисных предприятиях/оплата услуг;
  • запрос баланса;
  • операции в интернете;
  • пополнение счета;
  • денежные переводы;
  • SMS-уведомление;
  • интернет-банкинг от «Бакай Банка»;
  • работа с приложением «Элкарт Мобайл».

По всем вопросам обращаться по номеру 6111, WhatsApp: +996554006111, на сайте: www.bakaibank.kg.

***

ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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