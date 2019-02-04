Выгодный роуминг от MegaCom в Крыму

Доступные отдых и лечение в Крыму в последнее время все больше привлекают кыргызстанцев на этот живописный полуостров. Теперь, отправляясь туда на отдых или по делам, абоненты MegaCom могут воспользоваться услугами постоплатного, предоплатного и интернет-роуминга в сети оператора KTK Telecom.

Пользуйтесь качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом, не меняя своего номера и без набора дополнительных команд.

Благодаря выгодным тарифам на услуги передачи данных абоненты MegaCom могут общаться с родными и друзьями в социальных сетях и мессенджерах, проверять свою электронную почту и посещать полезные сайты.

Перед выездом не забудьте подключить роуминг в ближайшем Центре продаж и обслуживания абонентов или набрав USSD-команду *155*1#. С полным списком стран и партнеров можно ознакомиться на официальном сайте megacom.kg.

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