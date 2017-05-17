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Бишкек-24

В Бишкеке переизбыток светофоров. На одном из перекрестков висят два

В столице Кыргызстана переизбыток светофоров. На перекрестке улиц Ахунбаева и Малдыбаева рядом висят два светофора. Об этом сообщил пользователь соцсетей.

Он пишет: «Думал, переутомился, в глазах двоится. Присмотрелся, так и есть, две штуки висят, моргают. Спрашивается, на фига?»

В мэрии столицы сообщили, что ведомство устанавливает светофоры и делает дорожную разметку согласно предписанию Управления патрульной милиции Министерства внутренних дел КР.

В Управлении патрульной милиции ИА «24.kg» обещали представить информацию после объяснения отдела дорожного надзора.
Ссылка: https://24.kg/bishkek_24/51999/
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