В Бишкеке переизбыток светофоров. На одном из перекрестков висят два

В столице Кыргызстана переизбыток светофоров. На перекрестке улиц Ахунбаева и Малдыбаева рядом висят два светофора. Об этом сообщил пользователь соцсетей.

Он пишет: «Думал, переутомился, в глазах двоится. Присмотрелся, так и есть, две штуки висят, моргают. Спрашивается, на фига?»

В мэрии столицы сообщили, что ведомство устанавливает светофоры и делает дорожную разметку согласно предписанию Управления патрульной милиции Министерства внутренних дел КР.

В Управлении патрульной милиции ИА «24.kg» обещали представить информацию после объяснения отдела дорожного надзора.