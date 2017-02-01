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Бишкек-24

Проблем с углем на ТЭЦ Бишкека из-за крушения вагонов на станции «Луговая» нет

Крушение на станции «Луговая» вагонов, принадлежащих «Кыргыз темир жолу», не повлияло на поставку угля для ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил ИА «24.kg» генеральный директор ОАО «Электрические станции» Таалайбек Толубаев.

По его словам, ночью на теплоцентраль завезли 32 вагона топлива. На складе около 250 тысяч тонн угля. Ежедневно расходуется 4-6 тысяч тонн (в зависимости от погоды). 

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Согласно договору с поставщиком шабыркульского угля, доставка осуществляется до ТЭЦ Бишкека.

«У нас нет информации относительно сошедших с рельсов вагонов. Поставщик не заявлял нам о проблемах. Уголь поступает в штатном режиме», - сказал Таалайбек Толубаев.

Накануне потерпел крушение состав «Кыргыз темир жолу», перевозивший уголь. Поезд следовал из Казахстана в Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/bishkek_24/44192/
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