03:43
+21
USD 67.88
EUR 72.30
RUB 1.21
Бишкек-24

В новостройках Бишкека десять ФАП не могут принять на баланс из-за отсутствия документов

«В новостройках Бишкека построено десять фельдшерско-акушерских пунктов, у которых нет правоустанавливающих документов, поэтому их до сих пор не могут принять на баланс», - сказал сегодня на заседании фракции «Кыргызстан» в Бишкекском городском кенеше директор столичного Департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров.

«Есть ФАП, которые построены в 2002-м, в 2007 году, но до сих пор не оформили документы», - сказал он.

По его словам, работа в некоторых из них стопорится по разным причинам. Так, в жилмассиве «Мурас-Ордо», расположенном в 15 километрах от столицы, но административно относящемся к городу, здание ФАП построили на деньги спонсоров.

«Двухэтажный корпус возвели без согласования с нами. Они планировали, что первый этаж займет поликлиника, второй - детский сад, но нас об этом не информировали. У нас же ФАП располагаются в тех районах, где население превышает 6 тысяч человек и где можно посадить двух врачей», - сказал глава департамента.

Кубанычбек Кулбатыров рассказал о сложившейся неоднозначной ситуации. Департамент здравоохранения еще не принял здание на баланс, так как там нет воды и много недоработок строителей. В день учреждение посещают около 7 человек при норме 4 человека в час. Врач работает только до 14.00, так как две ставки положено при населении более 6 тысяч (население данной новостройки 4 тысячи 700 человек).

«Основная часть жителей работает в городе, и им удобно посещать врача вечером. А он после обеда уже уходит. Да и вечером ездить ему небезопасно, и только на дорогу специалист тратит 1,5 часа, а днем сидит без нагрузки. Спонсоры купили аппарат УЗИ и стоматологическое оборудование, но специалистов нет, и аппаратура тоже простаивает», - сказал Кубанычбек Кулбатыров.

К тому же, по его словам, здание фактически пустует. Из 16 имеющихся кабинетов в двухэтажном здании задействовано только четыре.

Глава фракции Таалай Сагынов предложил провести отельную встречу с участием местных жителей, вице-мэра и решить вопрос о дальнейшей судьбе ФАП в новостройке «Мурас–Ордо».
Ссылка: https://24.kg/bishkek_24/44024/
просмотров: 472
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке готова предпроектная документация на газификацию 21 жилмассива
В фойе мэрии Бишкека митингуют жители жилмассива «Ак-Ордо»
В 2016 году в Бишкеке начнут газифицировать несколько жилмассивов
Мэр Бишкека предлагает легализовать права жителей новостроек
Депутаты БГК считают, что передача жилмассивов в Чуйскую область и обратно создает трудности
Бизнес
Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие
Такого еще не&nbsp;было: Beeline дарит &laquo;Подарок каждому&raquo;! Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!
Обращение Нарынбека Тюлеева к&nbsp;президенту КР&nbsp;и&nbsp;международным организациям Обращение Нарынбека Тюлеева к президенту КР и международным организациям
В&nbsp;Оше состоялся грандиозный веломарш от&nbsp;MegaCom В Оше состоялся грандиозный веломарш от MegaCom