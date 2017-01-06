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Бишкек-24

Горожанин заставлял сотрудников «Тазалыка» убирать пакет, в который справил нужду

«Вчера в Бишкеке на пересечении проспекта Манас и улицы Киевской сотрудник одного из столичных обменных пунктов валюты, справив свою нужду в полиэтиленовый пакет, требовал от сотрудников МП «Тазалык» убрать за ним», - сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Уточняется, что сотрудник обменки не раз справлял нужду в урну.

«Тазалыковцы никак не ожидали оскорблений, посыпавшихся от мужчины в свой адрес. На место инцидента выехали инспекторы санитарно-экологической инспекции, которые и установили личность хулигана. Составлен протокол об административной ответственности. Нарушитель принес свои извинения и впредь обещал не нарушать правила», - говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/bishkek_24/42784/
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