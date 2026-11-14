Жители Иссык-Кульской области просят поддержать развитие гребли на байдарках

Спортсмен Ерлан Султангазиев попросил президента Садыра Жапарова поддержать развитие гребли на байдарках на Иссык-Куле.

По его словам, в регионе много ребят с высоким потенциалом, однако не хватает финансирования на покупку инвентаря и развитие спорта в целом.

«Сейчас выделяется 4 миллиона сомов в год, и это только на сборы. Хотя бы в 2-3 раза просим увеличить объем выделяемых средств», — сказал Султангазиев.

Садыр Жапаров поручил соответствующим органам увеличить финансирование вдвое — с 4 до 8 миллионов сомов, а также улучшить состояние тренировочной базы.

Напомним, в этом году Ерлан Султангазиев завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ в Китае.