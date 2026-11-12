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24.kg

Жапаров заявил о подготовке межнационального конфликта для срыва выборов

14:58, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Садыр Жапаров заявил о поступившей ему информации относительно предполагаемых планов спровоцировать межнациональный конфликт между кыргызами и узбеками на юге страны в преддверии президентских выборов. Об этом говорится в обращении главы государства к кыргызстанцам.

По словам президента, некоторые политические силы якобы обсуждают возможность разжигания межнациональной розни, чтобы вызвать массовые беспорядки и сорвать голосование.

«Пока они лишь говорят об этом. Однако существует вероятность, что эти провокационные замыслы могут воплотиться в жизнь», — говорится в обращении.

Жапаров отметил, что поводом для подобных столкновений могут стать ложные слухи и провокационные заявления, затрагивающие национальные чувства граждан.

Он напомнил о трагических событиях 1990 и 2010 годов, когда в результате межэтнических столкновений погибли мирные жители — как кыргызы, так и узбеки.

По мнению президента, организаторы подобных конфликтов стремятся к власти, тогда как основными пострадавшими становятся обычные граждане.

Глава государства призвал кыргызстанцев независимо от национальности не поддаваться провокациям. Отдельно он обратился к представителям старшего поколения с просьбой объяснять молодежи, не пережившей события 1990 и 2010 годов, возможные последствия межнациональных столкновений.

При этом Жапаров подчеркнул, что государство располагает достаточными силами для оперативного пресечения массовых беспорядков.

«Если вдруг возникнет конфликт, у государства достаточно сил и возможностей, чтобы пресечь его в течение одного-двух дней. Однако, к сожалению, в таком случае неизбежно будут пострадавшие», — заявил он.

Отдельно президент связал предполагаемые провокационные планы со строительством железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

По его утверждению, среди недоброжелательно настроенных политиков есть люди, которые опасаются завершения строительства этого транспортного коридора.

Жапаров предположил, что после неудачных попыток спровоцировать общественное недовольство вокруг темы Китая эти силы могут попытаться разжечь противоречия между кыргызами и узбеками.

Имен предполагаемых организаторов президент не назвал. Конкретные доказательства подготовки провокаций в обращении также не приводятся.

Глава государства предупредил, что правоохранительные органы обладают достаточными техническими возможностями для выявления противоправной деятельности. В частности, он упомянул десятки тысяч камер видеонаблюдения, установленных по всей стране.

«Не думайте, что ваши действия останутся незамеченными!» — обратился президент к предполагаемым организаторам провокаций.

Он также предупредил о возможном привлечении к ответственности лиц, причастных к разжиганию межнациональной розни.

Жапаров призвал граждан незамедлительно сообщать о провокационных высказываниях и действиях в территориальные подразделения ГКНБ, МВД или органы местной власти.

Президент подчеркнул, что Кыргызстану необходимы мир, стабильность и согласие между всеми этническими группами.

Напомним, очередные президентские выборы в Кыргызстане назначены на 27 января 2027 года. Садыр Жапаров 10 ноября подал в Центральную избирательную комиссию заявление о самовыдвижении на пост главы государства.

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