Садыр Жапаров заявил, что может вернуть газовую систему под контроль государства
Президент Садыр Жапаров заявил, что может вернуть газовую систему Кыргызстана под контроль государства, если российская компания «Газпром» не выполнит обязательства по газификации страны. Об этом он сообщил во время встречи с жителями Айтматовского и Манасского районов Таласской области.
По словам главы государства, в 2013 году газовую систему Кыргызстана продали российской компании за символический один доллар. Соглашение, как отметил президент, действует предположительно до 2039 года.
«Мы сейчас не хозяева собственной газовой системы, ее хозяин — «Газпром». Помните, в 2013 году мы продали ее за один доллар, заявив, что нам нужен не «Кыргызгаз», а голубое топливо? Поэтому мы не можем самостоятельно проводить газификацию на территории Кыргызстана. Все вопросы необходимо согласовывать с «Газпромом»», — сказал Жапаров.
Президент напомнил, что при продаже соглашение предусматривало обязательства российской компании по финансированию газификации всей республики.
По его словам, последние два-три года он поднимает перед «Газпромом» вопрос выполнения этих обязательств.
«Я говорю им: если не будете выполнять обязательства, я заберу систему, как «Кумтор», и сам проведу газификацию», — заявил глава государства.