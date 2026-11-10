За пять лет в госсобственность вернули около 2 тысяч объектов недвижимости

В Кыргызстане с 2021 года в государственную собственность вернули более 1,9 тысячи объектов недвижимости. Об этом сегодня в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Госагентства по управлению госимуществом Бексултан Токонов.

По его словам, в том числе более 300 конфисковали, а более 1,6 тысячи передали в госсобственность добровольно.

Точную стоимость объектов чиновник не назвал, заметив, что в бюджете не всегда предусмотрены средства на оценку.

«Часть объектов выставляют на продажу. Из 1,9 тысячи объектов около 15 процентов мы продали. С 2023 года по 2026-й мы продали примерно на 25,5 миллиарда сомов. Около 25 процентов объектов передали на баланс госпредприятий, еще 60 процентов — в оперативное или бессрочное управление министерств и ведомств», — сказал Бексултан Токонов.