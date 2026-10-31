Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу проведет два матча с командой России.

Сборная РФ по футзалу, составленная из игроков не старше 19 лет, проведет в Бишкеке две товарищеские встречи, проинформировала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«С 3 по 7 ноября команда проведет учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске, по результатам которого будет сформирован состав на предстоящие товарищеские матчи. Игры состоятся во дворце спорта Федерации футбола КР 8 и 10 ноября. О прямых трансляциях будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

Предыдущие матчи между сборными двух стран состоялись в ноябре 2025 года. Обе встречи завершились победой российской команды — 6:0 и 5:1.