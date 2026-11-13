«Я видел кровавые столкновения». Экс-мэр города Ош обратился к кыргызстанцам

Бывший мэр Оша, лидер политической партии «Улут Биримдиги» Мелис Мырзакматов выступил с обращением к кыргызстанцам после заявления президента Садыра Жапарова о возможных попытках спровоцировать межнациональный конфликт на юге страны. Он призвал граждан проявлять бдительность и немедленно сообщать силовым структурам о подозрительных призывах и действиях.

Мелис Мырзакматов напомнил о трагических событиях 1990 и 2010 годов, отметив, что Кыргызстан уже дважды пережил межэтнические столкновения.

«У восточных народов есть такая поговорка: «Если что-то произошло впервые, это случайность, если повторилось во второй раз, совпадение, а если в третий, закономерность», — написал он.

По словам бывшего градоначальника, он не понаслышке знает, к каким последствиям могут привести межнациональные конфликты.

«В 2010 году я занимал должность мэра Оша и хорошо знаю, что такое кровавые столкновения», — подчеркнул Мелис Мырзакматов.

Он считает, что перед выборами могут активизироваться различные политические группировки и радикальные силы, заинтересованные в дестабилизации обстановки.

При этом экс-мэр высказал мнение, что организовать масштабный межэтнический конфликт без поддержки извне практически невозможно.

«Какие бы политические или иные группы ни действовали, без внешней поддержки они не смогут организовать крупный межнациональный конфликт. Без такой поддержки подобные действия будут носить лишь локальный характер, и наши силовые органы способны своевременно их пресечь», — заявил он.

Мелис Мырзакматов призвал кыргызстанцев не оставаться равнодушными к возможным провокациям. По его словам, особую бдительность необходимо проявлять в местах массового скопления людей — на рынках, в общественном транспорте, мечетях, во время торжеств и других общественных мероприятий.

«Если граждане заметят подозрительные призывы или действия организованных групп, необходимо немедленно сообщать об этом в правоохранительные органы», — отметил бывший мэр южной столицы.

Мелис Мырзакматов также считает необходимым оперативно реагировать даже на бытовые конфликты между представителями разных этносов. По его мнению, подобные инциденты должны своевременно получать правовую оценку, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Кроме того, экс-градоначальник предложил усилить разъяснительную работу в мечетях, квартальных комитетах, высших учебных заведениях, трудовых коллективах и среди молодежи.

«Мир и безопасность в нашей стране стоят выше личных амбиций любого политика и целей любых радикальных политических групп», — подчеркнул лидер партии «Улут Биримдиги».

В завершение обращения он призвал граждан не поддаваться на провокации и сохранять единство независимо от национальной принадлежности.

Напомним, 12 ноября глава государства Садыр Жапаров сообщил, что, по поступившей к нему информации, отдельные политические силы обсуждают возможность разжигания конфликта между кыргызами и узбеками на юге страны перед президентскими выборами.

По его словам, предполагаемые провокации могут быть направлены на организацию беспорядков и срыв голосования. При этом президент не назвал конкретных лиц, которые, по его информации, могут стоять за подобными планами.

Президентские выборы в Кыргызстане назначены на 27 января 2027 года.