Корпорация Xiaomi разрабатывает смартфон с широким экраном. Он будет в формате классического slab устройства, а не складного устройства, сообщает Android Authority со ссылкой на инсайдера из КНР Digital Chat Station.

Ожидается, что новинка будет напоминать по пропорциям внешние экраны широких складных моделей по типу Galaxy Z Fold 8 и iPhone Duo.

Других подробностей о смартфоне пока нет, но он может получить боковой сканер отпечатков пальцев — такое решение чаще встречается именно в складных телефонах. Ориентировочный размер дисплея не раскрывается, однако авторы предполагают, что устройство будет сопоставимо с недавно выпущенным Xiaomi 18 Fold: у этой широкой складной модели внешний экран имеет диагональ 5,38 дюйма при соотношении сторон, близком к 3:2.

Ранее Huawei выпустила Pura X View — широкий смартфон без функции складывания. OPPO также работает над собственной версией концепта, при этом широкоэкранный аппарат может получить не одну, а две камеры по 200 Мп.

Ранее Digital Chat Station утверждал, что, помимо этих компаний, vivo и Honor также стремятся выпустить широкий slab-смартфон к 2027 году; последняя, по словам инсайдера, вероятно, воссоздаст дизайн, близкий к Huawei — своей бывшей материнской компании.