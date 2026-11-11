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24.kg

«Высказал свое мнение — уже враг». Айдарбеков о критике власти в Кыргызстане

15:48, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане людей, которые открыто высказывают альтернативную точку зрения или критикуют решения властей, зачастую автоматически записывают в оппозицию и воспринимают как противников. Об этом бывший министр иностранных дел и экс-депутат Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков заявил в подкасте Айбека Тенизбая.

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По мнению политика, в стране пока не сформировалась полноценная культура политического диалога, при которой разные позиции воспринимаются как естественная часть государственного управления.

«Если высказываешь свою позицию, проводишь анализ, вносишь предложения, призываешь к диалогу — все, ты уже противник. Тебя сразу записывают в оппозицию», — отметил Айдарбеков.

Он подчеркнул, что даже конструктивная критика и предложения, направленные на улучшение ситуации в стране, могут восприниматься как политическая враждебность.

Экс-министр считает такой подход неправильным. В развитых государствах альтернативные мнения специально изучают при принятии важных решений, поскольку это помогает избежать ошибок.

В качестве примера Айдарбеков привел собственный опыт руководства МИД. Он рассказал, что при обсуждении международных инициатив собирал специалистов разных направлений, выслушивал их аргументы и только после этого принимал решения.

«Нам необходим диалог. Нужно приглашать людей, выслушивать их предложения и действительно учитывать их, а не делать это формально», — пояснил он.

Айдарбеков также затронул вопрос своего отношения к действующей власти. Он отметил, что не стремится выступать против президента или правительства из принципа, однако не намерен отказываться от собственной позиции.

«Как политик, я никогда не буду молчать и сидеть сложа руки. Я буду высказывать свою позицию», — заявил бывший депутат.

Если инициатива властей отвечает интересам граждан, он готов ее поддержать. Если же считает решение ошибочным, будет открыто говорить об этом и предлагать альтернативы. Он разделяет личные отношения с представителями власти и политические разногласия.

Он благодарен президенту Садыру Жапарову за решения, связанные с увековечением памяти его предка Иманалы Айдарбекова.

Однако личная признательность не должна означать безусловной поддержки всех государственных решений. «У меня, как у политика, есть собственные мнения и предложения. Нам необходимо развивать государство, вести диалог и обсуждать решения», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать его оппозиционером, Айдарбеков не стал однозначно относить себя к ней, а предложил различать несогласие с отдельными политическими решениями и личное противостояние руководству страны.

Экс-министр убежден, что для устойчивого развития Кыргызстана необходимы политическая культура, уважение к альтернативным мнениям и готовность власти к открытому обсуждению проблем.

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