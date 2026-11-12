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Все валюты подешевели, растет только тенге: курс на 12 ноября

09:28, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Евро резко подешевел, потеряв 0,9 процента стоимости за сутки. Российский рубль также дешевеет, обновив минимум ноября. В то же время казахский тенге уверенно растет, курс американского доллара и китайского юаня снизился минимально. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

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Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4496 сома (практически без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,4 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 97,4888 сома (падение на 0,89 процента). Резкий спад и обновление минимума ноября.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 96,82 сома, продажа — 97,8 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0535 сома (-0,33 процента). Новый минимум ноября.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1 сом, продажа — 1,072 сома.
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Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1967 сома (+0,67 процента). Уверенный рост и новый максимум ноября.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1705 сома, продажа — 0,2034 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 13,1121 сома (-0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 13,5 сома, продажа — 14 сомов.
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  • В 2026-м Национальный банк провел 13-ю интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.

Справка 24.kg

Валютная интервенция — операция Национального банка по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.

Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.

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