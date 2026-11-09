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Временные приюты для бездомных открывают в Бишкеке с наступлением холодов

16:51, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Бишкеке с наступлением холодов открывают временные приюты для горожан без определенного места жительства, а также для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В Октябрьском районе приют рассчитан на 80 человек и будет работать до 1 апреля 2027 года.

В Ленинском районе на базе общественного фонда «Центр милосердия» открыт приют для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Учреждение рассчитано на 40 человек. Здесь предоставляются временное проживание, одноразовое горячее питание и социальная помощь.

В Первомайском районе на постоянной основе функционирует муниципальное учреждение «Коломто», рассчитанное на 70 человек. При этом ежедневно ночлег и одноразовое питание здесь получают от 70 до 100 бездомных.

Предоставление временного ночлега и бесплатного одноразового питания, медицинский осмотр, включая флюорографию и анализы крови на РВ и ВИЧ, а также первичная санитарная обработка — основные функции центра.

Нуждающиеся во временном ночлеге и помощи могут самостоятельно обратиться в соответствующие учреждения.

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