Возле Белого дома в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

Не менее четырех человек пострадали в результате стрельбы в четверг утром в районе Логан-Серкл в Вашингтоне — примерно в полутора километрах от Белого дома. Полиция характеризует ситуацию на месте происшествия как «активную», то есть инцидент еще продолжается, пишет ВВС.

На место происшествия направлена группа экстренного реагирования столичного управления полиции. По словам работающих на месте корреспондентов, район перекрыт десятками полицейских автомобилей.

Логан-Серкл — оживленный и престижный район в центре Вашингтона, популярный среди горожан и туристов. В небе над местом происшествия кружат полицейские вертолеты. Информации о личностях пострадавших и об их состоянии пока нет.

По последним данным, стрелок открыл огонь в здании фитнес-центра Vida Fitness, где ранил одного человека. Затем он вышел на улицу и продолжил беспорядочно стрелять, в том числе в направлении многоуровневой парковки, сообщили источники.

По их словам, подозреваемый — белый мужчина плотного телосложения. Полиция полагает, что стрелок действовал в одиночку.