ВОЗ отметила успехи Кыргызстана в борьбе с туберкулезом

Страны Восточной Европы и Центральной Азии добились успехов в борьбе с туберкулезом, но лекарственная устойчивость остается серьезной угрозой. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, Кыргызстан в 2024 году вдвое снизил заболеваемость по сравнению с 2015-м. Узбекистан и Беларусь в 2025 году сократили количество смертей от туберкулеза не менее чем на 75 процентов, а Беларусь еще в 2022-м вдвое уменьшила заболеваемость. Казахстан и Молдова выполнили первые ориентиры стратегии — снизили заболеваемость не менее чем на 20 процентов и количество смертей как минимум на 35 процентов.

Главной проблемой региона остается туберкулез с устойчивостью к рифампицину — самому эффективному препарату первой линии.

Самая высокая в мире доля таких случаев отмечается в Восточной Европе и Центральной Азии: в ряде стран устойчивость выявляется более чем у половины ранее лечившихся пациентов. Россия входит в четверку государств наряду с Индией, Китаем и Филиппинами, на которые приходится более половины всех новых случаев устойчивого к рифампицину туберкулеза в мире.

В обновленный перечень ВОЗ из 30 стран с высоким бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза на 2026-2030 годы вошли РФ, Украина и все пять государств Центральной Азии — Туркменистан впервые. Беларусь и Молдова, напротив, из этого перечня исключены и переведены в список стран, требующих внимания.

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Россия, Украина и все пять государств Центральной Азии обеспечили тестирование на устойчивость к рифампицину не менее чем 80 процентам пациентов с подтвержденным диагнозом. Однако в Европейском регионе ВОЗ, куда входят эти страны, 76 процентов пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом по-прежнему лечатся по длительным схемам продолжительностью 18-20 месяцев, а не по рекомендованным ВОЗ шестимесячным.

В целом в мире в прошлом году туберкулезом заболели, по оценкам, 10,6 миллиона человек, еще 1,13 миллиона умерли.

С 2015-го количество смертей сократилось на 35 процентов. Таким образом, мир достиг первого промежуточного ориентира стратегии, хотя и на пять лет позже намеченного срока. С 2000 года лечение спасло, по оценкам, 86 миллионов жизней. Туберкулез по-прежнему остается главной причиной смерти от одного инфекционного возбудителя.