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24.kg

Вместо фасоли — сафлор. Президент поручил завезти новые семена для Таласа

16:57, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Таласской области фермеры предложили расширить выращивание сафлора в качестве альтернативы традиционной фасоли и завезти в Кыргызстан более урожайные сорта из Китая и Европы. С такой просьбой к президенту Садыру Жапарову обратился местный житель на встрече с населением региона.

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По словам фермера Раиля из села Арашан, вопрос поиска альтернативных сельскохозяйственных культур для Таласа остается актуальным. Он напомнил, что ранее президент говорил о необходимости диверсификации сельского хозяйства области.

Местные аграрии второй год занимаются выращиванием сафлора — масличной культуры,  используемой для производства растительного масла.

Однако, рассказал фермер, имеющиеся у хозяйств семена уступают по урожайности зарубежным.

«В Европе и Китае есть семена сафлора, урожайность которых в два раза выше нашей. Если бы через Министерство сельского хозяйства нам помогло их завезти, мы могли бы выращивать их и распространять среди других фермеров», — обратился он к президенту.

По словам сельхозпроизводителя, у фермеров есть кооператив, располагающий 80 гектарами земли. Эту площадь они готовы использовать для выращивания новых сортов и последующего распространения семян.

Фермер заявил, что зарубежные сорта могут давать до 7–8 тонн против 3–4 тонн у используемых сейчас семян. Кроме того, по его сведениям, содержание масла в некоторых зарубежных сортах выше на 15–20 процентов.

Указанные показатели являются оценками заявителя и требуют проверки специалистами. Он не уточнил, о каких именно сортах идет речь и в каких условиях получили такие результаты.

В ходе обсуждения Садыр Жапаров обратился к представителям министерства с просьбой изучить возможность приобретения новых сортов.

Представитель ведомства сообщил, что необходимо установить происхождение семян, уточнить их характеристики и сравнить с используемыми в Кыргызстане.

Жапаров предложил помочь фермерам с завозом посадочного материала, отметив, что такая инициатива не должна требовать значительных государственных расходов.

Кроме того, глава государства предложил рассмотреть возможность предоставления семян сельхозпроизводителям в кредит или лизинг на срок от трех до пяти лет, чтобы они могли рассчитываться после получения урожая.

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