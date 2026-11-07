Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) зафиксировала влияние конфликта вокруг Ирана на мировую продовольственную логистику. Об этом говорится в подготовленном отчете.

Указано, что военная эскалация со стороны США против Ирана, вызвавшая рост цен на энергоресурсы и транспортные расходы, продолжает оказывать давление на глобальные цепочки поставок продовольствия.

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в октябре составило 133,9 пункта. Это на 1,2 процента ниже пересмотренного показателя сентября (135,6 пункта).

Несмотря на незначительное месячное снижение, индекс остается на 5,9 процента выше уровня октября прошлого года.

Снижение индекса зерновых на 4,5 процента в октябре обусловлено сокращением импортного спроса на пшеницу и кукурузу, а также ожиданиями роста поставок из стран Южной Америки.

В ФАО отметили, что логистические сбои и нестабильность транспортных маршрутов продолжают оставаться ключевым фактором риска для мировых рынков базовых продуктов питания.