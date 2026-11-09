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24.kg

Вечерний дайджест: основные события 9 ноября в Кыргызстане

22:00, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги понедельника, 9 ноября.

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Этнокомплекс «Супара Чункурчак», где произошел крупный пожар, будет полностью восстановлен. 

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Садыр Жапаров объяснил, почему в Кыргызстане ограничивают выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. 

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Себестоимость электроэнергии в Кыргызстане составляет 3,25 сома за киловатт-час, тогда как население платит 1,64 сома. 

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Ипотека под 4 процента без первого взноса. Садыр Жапаров объяснил условия.

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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов опубликовала предварительный список избирателей на выборы президента Кыргызстана.

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Бывший министр внутренних дел Кыргызстана Омурбек Суваналиев считает, что Камчыбек Ташиев оказался в сложном политическом положении после распада тандема с президентом Садыром Жапаровым. 

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«Мы родственники». С чего венгерский политик взял, что кыргызы его родня.

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В Кыргызстане после аномально теплой погоды ожидается резкое похолодание, сопровождающееся дождями, снегопадами и сильным ветром. 

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Адвокат Икрамидин Айткулов раскритиковал работу судебной системы Кыргызстана и предложил два конкретных изменения, которые, по его мнению, могут стать основой судебной реформы.

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Все месторождения полезных ископаемых в Кыргызстане государство намерено разрабатывать самостоятельно. 

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В селе Кой-Таш Чуйской области на территории бывшей резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева строят социальный комплекс для пожилых людей и детей.

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«Я не нарцисс!» Неудобные вопросы Данияру Амангельдиеву.

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Спасатели МЧС Кыргызстана сегодня обнаружили тело 14-летнего Амира Кунакунова, пропавшего 7 ноября в горах «Ала-Арчи». Его тело нашли около 16.00 на камнях в районе пика Электро. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.

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