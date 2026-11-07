Вечерний дайджест: основные события 7 ноября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги субботы, 7 ноября.

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Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев сегодня, 7 ноября, поздравил кыргызстанцев с Днем истории и памяти предков.

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Нарынские мастерицы нашли необычное применение обычным альчикам. Из них они делают массажные накидки на автомобильные сиденья и коврики, которые логопеды-дефектологи используют для реабилитации детей. Неожиданная идея принесла женщинам много заказов и вдохновила.

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В Бишкеке задержали мужчину, который угрожал водителю маршрутного такси предметом, похожим на пистолет.

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В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

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За 2021–2026 годы в три крупных предприятия города Кант вложили 8,13 миллиарда сомов и создали 944 рабочих места.

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Последствия пожара в этнокомплексе «Супара-2» в ущелье Чункурчак сняли на видео. На кадрах виден масштаб повреждений.

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За неделю в Бишкеке подешевели хлеб, морковь, капуста и яблоки, а подорожали картофель, огурцы, перец, лук, груши, бананы, сахар и молоко.

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В Чуйском районе планируют создать промышленную зону площадью 202 гектара. Там намерены построить 21 предприятие.

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Политическая партия «Бутун Кыргызстан» готова всесторонне поддержать кандидатуру Исхака Масалиева на предстоящих выборах президента Кыргызстана.

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Двукратная чемпионка UFC в наилегчайшем весе, спортсменка из Кыргызстана Валентина Шевченко исполнила роль агента Федеральной службы охраны РФ во втором сезоне американского сериала «Список смертников».

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