Вечерний дайджест: основные события 6 ноября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги пятницы, 6 ноября.

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Кыргызстанцы могут рассчитывать на сезонную работу во Франции. Эта страна готова принимать граждан КР на сельскохозяйственные работы на шесть-восемь месяцев.

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В Кара-Балте, жители которой уже несколько месяцев жалуются на загрязнение воздуха промышленными предприятиями, назначен новый мэр. Город возглавил Асылбек Женишбек.

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Суточное потребление электроэнергии в Кыргызстане составило 64 миллиона 391 тысячу киловатт-часов. Несмотря на некоторое снижение по сравнению с концом октября, нагрузка на энергосистему страны остается высокой.

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В Гонконге будут курсировать около 1,5 тысячи такси с символикой СФИТ «Тамчи».

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Состояние упавшей с 15-го этажа девушки улучшилось, она пришла в сознание.

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Объединенное демократическое движение Кыргызстана объявило о решении участвовать в президентских выборах 2027 года с единым кандидатом.

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В Бишкеке и Чуйской области продолжает действовать запрет на ввоз, продажу, хранение и использование мелкофракционного угля.

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Исхак Масалиев обратился в ЦИК КР с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики.

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В Кыргызстане предлагают изменить правила регистрации транспортных средств, получения водительских удостоверений и сдачи экзаменов на права.

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Доверие к новостям в мире упало до самого низкого уровня за все время наблюдений. Только 37 процентов опрошенных заявили, что доверяют большинству новостей большую часть времени.

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Бывший депутат Бишкекского городского кенеша Жаныбек Асанбеков заявил, что отец вице-мэра столицы Рамиза Алиева арендует земельный участок площадью 240 квадратных метров для озеленения и благоустройства, однако сейчас там расположена парковка супермаркета.

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