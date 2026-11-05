Вечерний дайджест: основные события 5 ноября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги четверга, 5 ноября.

***

Владимир Путин вручил орден Дружбы кыргызстанке Зухре Шидаковой.

***

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков выступил на международной конференции по противодействию киберпреступности, которая проходит в Астане (Казахстан), и заявил о росте угроз мошенничества, связанных с развитием искусственного интеллекта.

***

В этнокомплексе «Супара-2», расположенном в ущелье Чункурчак Аламединского района, произошел пожар. Огонь уничтожил часть здания кухни площадью около 350-400 квадратных метров и одну деревянную юрту.

***

В Токмоке за неправильную парковку оштрафовали бывшего начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майора милиции Талантбека Исаева. Примечательно, что раньше он сам боролся с нарушителями правил парковки и лично выписывал им штрафы.

***

В год своего столетия Чолпон-Ата переживает масштабную реконструкцию. В эксклюзивном репортаже 24.kg мэр Чолпон-Аты Рустам Кадыркулов показал, как меняется курорт, рассказал о криминальном прошлом города, признал проблемы с питьевой водой и объяснил, почему через несколько лет здесь можно будет жить и отдыхать круглый год.

***

Садыр Жапаров поручил кабмину в течение месяца рассмотреть вопрос о запрете производства и импорта энергетических напитков в Кыргызстане.

***

Международные космические игры: кыргызстанцы признаны лучшими медиаспециалистами.

***

По предварительным оценкам, ски-пасс для любителей горнолыжного спорта на курорте «Ала-Тоо Резорт» будет стоить примерно 3 тысячи сомов.

***

В Кыргызстане предлагают ввести отдельную ответственность за сексуальные домогательства. Нарушителям может грозить штраф в размере 20 тысяч сомов или арест до семи суток.

***

Ткани по сниженным ценам и переезд без компенсации: что происходит на «Мадине».

***

Заказчик памятника Кокум-бию Абдылдабек Кочорбаев не согласен с обвинениями скульптора Алмаза Укуева.

***

Посольство Кыргызстана в России направило в МИД РФ ноту с просьбой обеспечить скорейшее возвращение на родину кыргызстанца Элистана Токтогулова.

Оставайтесь в курсе главных событий — подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы оперативно получать важные новости.