Вечерний дайджест: основные события 3 ноября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги вторника, 3 ноября.

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Чиновники выносят на общественное обсуждение проект постановления кабмина, предусматривающий временный запрет на вывоз угля автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев.

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В октябре 2026 года на продовольственном рынке Кыргызстана отмечена смешанная ценовая динамика. Согласно данным Нацстаткома, в стране по-прежнему дорожают мясо и молочные продукты, проявился сезонный рост цен на овощи, а по ряду позиций произошла временная стабилизация.

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В Оше со 2 ноября начали поэтапно подключать к отоплению социальные объекты. Жилые дома начнут получать тепло в ночь с 3 на 4 ноября.

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В Бишкеке опечатали две крупные аптеки, они закрыты около недели.

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Министерство культуры, информации и молодежной политики приняло дисциплинарные меры в отношении ответственного сотрудника, который допустил ошибку на церемонии вручения наград.

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В Кыргызстане предлагают усилить контроль за оборотом биологически активных добавок (БАДов) и ввести ответственность за нарушения правил их рекламы.

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Валовые международные резервы Кыргызстана по итогам сентября 2026 года сократились на 711,7 миллиона долларов, снизившись на 8 процентов по сравнению с августом.

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На фоне убийства женщины в Баткене обсуждают видео устазы о терпимости к насилию.

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Россия в тюркском союзе: выгодна ли интеграция странам Центральной Азии?

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Жители Токмока, Канта, Кемина, Кара-Балты и Сокулука пока не могут рассчитывать на скорое решение проблемы с нехваткой общественного транспорта до Бишкека. Министерство транспорта и коммуникаций не располагает средствами на покупку автобусов и пока ищет возможности привлечь частных инвесторов.

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