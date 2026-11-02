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24.kg

Вечерний дайджест: основные события 2 ноября в Кыргызстане

22:00, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги понедельника, 2 ноября.

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Накануне Дня кыргызской милиции стало известно о награждении министра внутренних дел Улана Ниязбекова орденом «Манас» первой степени. Конечно, это стечение обстоятельств, и решение о награждении принято задолго до 1 ноября и просто совпало с профессиональным праздником генерала. Но этот заметный знак государственного признания — повод присмотреться к тому, чье влияние значительно шире присутствия в новостях и мелькания в соцсетях. Хотя, конечно, об уровне этого влияния мы знали и без наград.

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Осенние каникулы для школьников Кыргызстана начнутся с 11 ноября.

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Сотрудникам кыргызстанской милиции выдали более 3 тысяч 700 нагрудных видеокамер (body camera). 

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В Бишкеке расширили перечень аптек, в которых можно получить отдельные лекарства, относящиеся к психотропным и наркотическим средствам, по льготным электронным рецептам.

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В октябре 2026 года на топливном рынке в Кыргызстане основной рост цен пришелся на бензин марки А-95. Стоимость бензина марки А-92 практически не изменилась, а дизельное топливо немного подешевело. Сильнее всего бензин подорожал в Бишкеке. 

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Продолжается сбор подписей избирателей в поддержку граждан, выдвинувших свои кандидатуры на пост президента. В этот раз сбор подписей проводится через портал государственных услуг «Тундук».

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Садыр Жапаров открыл новый стадион «Талас Арена» и объявил о его передаче в управление футбольному клубу «Азия», основателем которого является бывший премьер-министр Омурбек Бабанов.

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Российская компания «ВК», которой принадлежит социальная сеть «ВКонтакте», прошла налоговую регистрацию в Кыргызстане и выполнила свои обязательства перед бюджетом.

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