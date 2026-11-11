Вечерний дайджест: основные события 11 ноября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги среды, 11 ноября.

***

По факту избиения учителя музыки Марины Лушкиной началась проверка.

***

Президент Кыргызстана завершил очередную поездку по стране, во время которой традиционно встречается с местными жителями.

***

Бактыбек Калмаматов сегодня подал в Центризбирком заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана.

***

Впервые в мире в Кыргызстане разработали и утвердили руководящий документ по созданию искусственных ледников и новой системы «Искусственный ледник — водохранилище — фермер» с капельной системой орошения.

***

История Карагера, лошади, за которой не успевает ветер.

***

Действующий президент Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимально допустимое количество подписей избирателей для регистрации кандидатом на предстоящих президентских выборах.

***

В Кыргызстане предлагают изменить порядок выплаты средств Государственного накопительного пенсионного фонда.

***

Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву.

***

Журналисты 24.kg побывали на закрытом показе нового кыргызского фильма «Мончок», где вместе со зрителями картину посмотрели актеры и ее создатели.

***

Глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов призвал отечественные авиакомпании увеличивать авиапарк и расширять географию полетов.

***

Четыре месяца с грязным воздухом. Почему Бишкек продолжает задыхаться от смога?

***

В приложении и на портале государственных услуг «Тундук» появился сервис, позволяющий гражданам проверить, какие государственные органы и организации запрашивали их персональные данные, когда и с какой целью.

***

В Бишкеке на фоне сезонного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в двух больницах развернули 350 коек для приема пациентов.

***

Если не озаботиться защитой озера Иссык-Куль сегодня, то через 20 лет оно может превратиться в болото.

***

После трагической гибели 14-летнего Амира Кунакунова в ущелье Ала-Арча сообщество туристов и альпинистов создало Telegram-канал SOS Mountain для координации поисково-спасательных работ в горах.

***

Оставайтесь в курсе главных событий — подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы оперативно получать важные новости.