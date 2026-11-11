Вечерний дайджест: основные события 11 ноября в Кыргызстане
Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги среды, 11 ноября.
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По факту избиения учителя музыки Марины Лушкиной началась проверка.
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Президент Кыргызстана завершил очередную поездку по стране, во время которой традиционно встречается с местными жителями.
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Бактыбек Калмаматов сегодня подал в Центризбирком заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана.
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Впервые в мире в Кыргызстане разработали и утвердили руководящий документ по созданию искусственных ледников и новой системы «Искусственный ледник — водохранилище — фермер» с капельной системой орошения.
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История Карагера, лошади, за которой не успевает ветер.
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Действующий президент Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимально допустимое количество подписей избирателей для регистрации кандидатом на предстоящих президентских выборах.
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В Кыргызстане предлагают изменить порядок выплаты средств Государственного накопительного пенсионного фонда.
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Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву.
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Журналисты 24.kg побывали на закрытом показе нового кыргызского фильма «Мончок», где вместе со зрителями картину посмотрели актеры и ее создатели.
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Глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов призвал отечественные авиакомпании увеличивать авиапарк и расширять географию полетов.
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Четыре месяца с грязным воздухом. Почему Бишкек продолжает задыхаться от смога?
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В приложении и на портале государственных услуг «Тундук» появился сервис, позволяющий гражданам проверить, какие государственные органы и организации запрашивали их персональные данные, когда и с какой целью.
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В Бишкеке на фоне сезонного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в двух больницах развернули 350 коек для приема пациентов.
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Если не озаботиться защитой озера Иссык-Куль сегодня, то через 20 лет оно может превратиться в болото.
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После трагической гибели 14-летнего Амира Кунакунова в ущелье Ала-Арча сообщество туристов и альпинистов создало Telegram-канал SOS Mountain для координации поисково-спасательных работ в горах.
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