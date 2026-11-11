USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Вечерний дайджест: основные события 11 ноября в Кыргызстане

22:00, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги среды, 11 ноября.

***

По факту избиения учителя музыки Марины Лушкиной началась проверка.

***

Президент Кыргызстана завершил очередную поездку по стране, во время которой традиционно встречается с местными жителями.

***

Бактыбек Калмаматов сегодня подал в Центризбирком заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана.

***

Впервые в мире в Кыргызстане разработали и утвердили руководящий документ по созданию искусственных ледников и новой системы «Искусственный ледник — водохранилище — фермер» с капельной системой орошения.

***

История Карагера, лошади, за которой не успевает ветер.

***

Действующий президент Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимально допустимое количество подписей избирателей для регистрации кандидатом на предстоящих президентских выборах.

***

В Кыргызстане предлагают изменить порядок выплаты средств Государственного накопительного пенсионного фонда.

***

Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву.

***

Журналисты 24.kg побывали на закрытом показе нового кыргызского фильма «Мончок», где вместе со зрителями картину посмотрели актеры и ее создатели.

***

Глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов призвал отечественные авиакомпании увеличивать авиапарк и расширять географию полетов. 

***

Четыре месяца с грязным воздухом. Почему Бишкек продолжает задыхаться от смога?

***

В приложении и на портале государственных услуг «Тундук» появился сервис, позволяющий гражданам проверить, какие государственные органы и организации запрашивали их персональные данные, когда и с какой целью. 

***

В Бишкеке на фоне сезонного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в двух больницах развернули 350 коек для приема пациентов.

***

Если не озаботиться защитой озера Иссык-Куль сегодня, то через 20 лет оно может превратиться в болото. 

***

После трагической гибели 14-летнего Амира Кунакунова в ущелье Ала-Арча сообщество туристов и альпинистов создало Telegram-канал SOS Mountain для координации поисково-спасательных работ в горах.

***

Оставайтесь в курсе главных событий — подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы оперативно получать важные новости.

Материалы по теме

Вечерний дайджест: основные события 10 ноября в Кыргызстане

Вечерний дайджест: основные события 9 ноября в Кыргызстане

Вечерний дайджест: основные события 7 ноября в Кыргызстане

Вечерний дайджест: основные события 6 ноября в Кыргызстане

Вечерний дайджест: основные события 5 ноября в Кыргызстане

Вечерний дайджест: основные события 4 ноября в Кыргызстане

Вечерний дайджест: основные события 3 ноября в Кыргызстане

Вечерний дайджест: основные события 2 ноября в Кыргызстане

Вечерний дайджест: основные события 31 октября в Кыргызстане

Вечерний дайджест: основные события 30 октября в Кыргызстане

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Общество

Вечерний дайджест: основные события 11 ноября в Кыргызстане

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 ноября: ожидаются заморозки

 

Кыргызстан и Казахстан укрепляют сотрудничество в области иммунизации

 

Отопительный сезон. В городе Нарын работают 30 котельных

 

В Кыргызстане хотят наладить сборку белорусских тракторов

 

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 11 ноября. Столица на 86-м месте

 

Атака на Иран

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

Власть

Садыр Жапаров: Кыргызстан готов принять совместные мероприятия ОДКБ в 2027 году

 

Кыргызстан предложил Узбекистану отменить НДС на экспорт картофеля

 

За репост кыргызстанца приговорили к трем годам тюрьмы

 

Адылбек Касымалиев принял участие в саммите мировых лидеров по климату в Турции

 

Чиновников научат разбираться в климате за 283 миллиона сомов

 

Владимир Путин и Садыр Жапаров проведут отдельную встречу в Москве — Кремль

 

Ситуация вокруг Украины

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18