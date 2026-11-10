Вечерний дайджест: основные события 10 ноября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги вторник, 10 ноября.

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В Кыргызстане приняли закон, который предусматривает индексацию заработной платы работников из-за роста потребительских цен на товары и услуги.

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Кыргызстан отменяет визы с Сейшельскими Островами.

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Интерактивную карту госимущества разработали в Кыргызстане.

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В сентябре 2026 года на рынке недвижимости Кыргызстана проявилась ярко выраженная разнонаправленная динамика.

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В соцсетях обсуждают гибель подростка в горах «Ала-Арчи», который не дождался помощи. Одни требуют провести служебное расследование работы МЧС и отправить в отставку министра, другие, напротив, встают на защиту спасателей.

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Фотоохота вместо браконьерства: как на Иссык-Куле сохраняют биоразнообразие.

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В Кыргызстане планируют ввести полугодовой запрет на импорт тонизирующих энергетических безалкогольных напитков.

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Более 22 процентов старшеклассников Бишкека употребляют энергетические напитки, причем почти 40 процентов из них делают это не реже трех раз в неделю.

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Государственная служба исполнения наказаний создает рабочие места для осужденных, открывая в исправительных учреждениях различные производства. Здесь шьют одежду и национальные ак калпаки, собирают мебель, выпекают хлеб, изготавливают печи и строительные материалы.

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В Бишкеке рассматривают возможность строительства надземной транспортной системы вдоль русел рек Ала-Арчи и Аламедин.

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Садыр Жапаров обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность главы государства.

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На площади Ала-Тоо в Бишкеке приступили к установке главной новогодней елки страны.

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Фильм «Айтматов» оказался в центре цензурного скандала.

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